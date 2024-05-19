Siverek’te kaza yapan otomobil cayır cayır yandı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaza yapan otomobil cayır cayır yandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Siverek-Adıyaman karayolu 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı, otomobil daha sonra alev alarak yanmaya başladı.

Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, diğer sürücülerin gözleri önünde cayır cayır yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerine sevk edilen 112 Acil Ekipleri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.