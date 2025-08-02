Siverek’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Abdulkadir B. yönetimindeki 63 AFB 840 plakalı otomobil, Hayriye Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklette bulunan Enes Karalı (17), Ali Berat Gümüştaş (17) ve Muhammed Ali Daka (16) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıları Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.