Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.





İbrahim Halil Y. idaresindeki 16 AJC 700 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 12’nci kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Saadet, Kamile, Sultan ve Yakup Y. yaralandı. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Yakup Yüksekyayla, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüksekyayla’nın cenazesi hastane morguna kaldırılırken yaralı yakınları hastaneye akın etti.