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Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 21.08.2024 00:11
  • Giriş: 21.08.2024 00:11
  • Güncelleme: 21.08.2024 00:11
Kaynak: İHA
Siverek’te otomobil şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 HA 279 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarak, şarampole düştü. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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