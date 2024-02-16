Siverek’te sele kapılan otomobil kepçe yardımıyla kurtarıldı
Kaynak: İHA
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sele kapılan otomobil, 2 gün sonra kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Siverek ilçesine bağlı Alitaş köyü yakınlarında 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil sele kapılmış, vatandaşlar ve ekiplerin çalışması sonucu, can kaybı yaşanmadan aile kurtarılmıştı.
Selde sürüklenen ve balçığa saplanan otomobil ise selden 2 gün sonra, suların çekilmesiyle birlikte kepçe yardımıyla kurtarıldı.
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