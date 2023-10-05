Siverek’te silah kaçakçılarına operasyon

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına karşı yapılan operasyonda çok sayıda mermi, silah ele geçirildi.

Siverek Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Hasan Çelebi Mahallesi’nde R.Ç.isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilmesi üzerine, şahsın kaldığı ev ve iş yerine baskın düzenlendi.

Yapılan aramada 4 bin 900 Adet 9 mm tabanca fişeği, bin 400 Adet 7.65 mm tabanca fişeği, 34 Adet Kaleşnikof şarjörü, 6 Adet Kaleşnikof seyyar dipçiği, 3 Adet Zoraki marka seri numarası kazınmış tabanca, 1 Adet tabancalara ait üst kapak, 10 Adet G-3 Piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Ç. jandarmada yapılan işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.