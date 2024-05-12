Siverek’te sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kundakta sokağa terk edilmiş halde bulunan bebek korumaya alındı. Yeni doğduğu belirlenen erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Güncel 12.05.2024 01:23 Giriş: 12.05.2024 01:23

Güncelleme: 12.05.2024 01:26 Kaynak: DHA

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DHA