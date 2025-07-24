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Siverek’te tarlada çıkan yangında bir otomobil yandı

Ajans Haberleri
  • 24.07.2025 10:34
  • Giriş: 24.07.2025 10:34
  • Güncelleme: 24.07.2025 10:34
Kaynak: İHA
Siverek’te tarlada çıkan yangında bir otomobil yandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir tarlada çıkan yangına müdahale etmeye çalışan bir vatandaşa ait otomobil, alevler arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, yangın, Siverek ilçesine bağlı Gözelek Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangına müdahale eden bir vatandaşa ait 46 AHN 954 plakalı otomobil, alevlerin aniden büyümesi sonucu yangının arasında kalarak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve vatandaşların desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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