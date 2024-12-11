Siverek’te trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Yenişehir Mahallesi 25 Metre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 63 BF 054 plakalı otomobil, 63 AGB 734 plakalı otomobile yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki 2 otomobile daha çarparak durabildi.

Kazada, her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.