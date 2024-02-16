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Siverek’te yağan dolu yağışı beraberinde kazaları getirdi

Ajans Haberleri
  • 16.02.2024 16:42
  • Giriş: 16.02.2024 16:42
  • Güncelleme: 16.02.2024 16:42
Kaynak: İHA
Siverek’te yağan dolu yağışı beraberinde kazaları getirdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan dolu yağışı beraberinde kazaları da getirdi.

Selim K. idaresinde ki 15 NN 595 plakalı otomobil ile Davut Ö. Hakimiyetindeki 06 BP 0424 plakalı araç Siverek Diyarbakır karayolu 10. Kilometresinde dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak takla attı. Kaza sürücülerin hafif yaralandığı öğrenildi. 

Yaralılar Siverek Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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