Sıvı yağı devi Yudum satıldı: Hisselerin yeni sahibi belli oldu

Türkiye perakende sıvı yağ sektörünün lider markası Yudum’un hisseleri Tiryaki Agro’ya geçti.

2007 yılından bu yana Savola Gıda çatısı altında bulunan Yudum, artık Gaziantep merkezli Tiryaki Agro şemsiyesi altında faaliyetlerini sürdürecek.

Söz konusu satın almanın yaklaşık 1,5 yıl süren stratejik görüşmelerin ardından geldiği öğrenildi.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre; bu devralma ile Yudum'un mülkiyet yapısı değişirken, markanın eski sahibi Suudi Arabistan merkezli Savola Gıda, Tiryaki Agro’nun stratejik ortağı konumuna geldi.

Tarım gazetecisi Ali Ekber Yıldırım konuya ilişkin şunları yazdı:

"Türkiye perakende sıvı yağ sektörünün lider markası Yudum’un hisseleri Tiryaki Agro’ya geçti. Savola Gıda bu kapsamda, Tiryaki Agro’ya stratejik ortak oldu. Suudi Arabistan sermayeli Savola Gıda’nın 2007 yılında satın aldığı Yudum, zeytinyağı üretiminin yanı sıra ayçiçek yağı markası olarak pazar lideri konumunda. Yudum zeytinyağı 1975 yılından beri Ayvalık’taki fabrikada üretiliyor. Savola Gıda, Yudum markasının yanı sıra, Sırma markası ile mısır yağı, ayçiçek yağı, Vala ve Sava markaları ile margarin üretiyor. Ayvalık’taki fabrika yıllık 20 bin ton zeytinyağı üretim kapasitesine sahip. Burada üretilen zeytinyağları iç pazarın yanısıra İsviçre, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri(ABD) ve Japonya dahil 25’ten fazla ülkeye ihraç ediliyor. Gaziantep merkezli Tiryaki Agro ise, 1965’te kuruldu. Son yıllarda Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden. Gıda, tarım, hayvan beslenmesi, biyoendüstri, enerji, lojistik gibi bir çok sektörde faaliyet gösteriyor."