Sivil darbeye karşı Anadolu isyanı

Tam sekiz gündür ülkenin tüm kentlerinde irili ufaklı eylem yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Tüm baskı ve tehditlere karşı halk bitmez tükenmez bir enerjiyle karşı koyuyor. Her gece ara sokaklardan kent meydanlarına sel olup akan binlerce insan var.

17 Mart iktidar darbesine karşı başlayan tepki, işçi havzalarından liselere, gecekondu mahallelerinden özel okullara uzanan büyük bir isyan dalgasına dönüştü. Medya daha çok İstanbul ve Saraçhane'ye ilgi gösterse de son yılların en kitlesel ve en yaygın eylemlerine tanık olduk.

Gençlerin varlığı kuşkusuz sokağın canlılığının en önemli nedeniydi. Ama bir başka gerçek daha var ki o da meydanların en az yarısının kadın olması.

Trabzon, Rize, Konya, Urfa, Kırşehir, Kayseri ve daha birçok şehir. Neredeyse her gece kent meydanlarında buluştular. Ama bazı kentler var ki diğerlerinden biraz daha farklı ve etkili yöntemlerle itirazlarını dile getirdi. Bugün üç kent üzerinde duracağız: Eskişehir, Bursa ve İzmir. Genç nüfusun yoğun yaşadığı bu şehirler zaman zaman İstanbul'u gölgede bırakacak kitlesel etkinliklere imza attı. Bu, kolluk kuvvetlerinin son derece sert müdahalelerine rağmen gerçekleşti. Bu kentlerde halen onlarca insan gözaltında. Ama bu durum kent sakinlerinde en ufak bir tereddüde neden olmadı. Her gece sayısı artan kalabalıklar yine meydanlarda olmaya devam ediyor.