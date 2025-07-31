Sivil haklar baskı altında

Haber Merkezi

İnsan haklarına yönelik artan ihllaler raporlara da yansıdı. Türkiye, sivil hak ve özgürlüklere yönelik baskıların artması nedeniyle İnsan Hakları İzleme Listesi’ne dahil edildi.

Dünya çapında sivil özgürlüklerin durumunu ve sivil haklara yönelik tehditleri kamuoyuna duyuran bir araştırma örgütü olan CIVICUS tarafından çarşamba günü yapılan basın açıklamasında, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ardından başlayan kitlesel protestolar ve sonrasında sivil haklara yönelik saldırıların arttığı belirtildi.

CIVICUS Avrupa ve Orta Asya Araştırmacısı Tara Petrovic, "Türkiye’deki baskıların yasaları uygulamakla hiçbir ilgisi yok. Bu siyasi bir tasfiyedir," dedi. “Hükümet bir sonraki seçimler öncesinde demokratik muhalefeti tasfiye ediyor ve algılanan her türlü muhalefete karşı şiddet ve diğer açıkça yasa dışı araçları kullanıyor" diye ekledi.

İzleme Listesi’ndeki diğer ülkeler arasında Kenya, El Salvador, Endonezya, Sırbistan ve ABD bulunuyor. ABD, İzleme Listesi’ne Mart ayında dahil edildi.

SADECE 123 ZİYARET

Öte yandan Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na 24’üncü dönemden bugüne en az 46 bin 753 başvuru yapıldı. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na (İHİK) yapılan başvurular ve bu başvuruların konularına dair 25 Mayıs’ta Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. 17 Haziran’da başvuruya yanıt verildi. Yanıta göre, 24’üncü dönemden bugüne İHİK’e 46 bin 753 başvuru yapıldı. Tüm dönemler boyunca yapılan başvurularda, tutuklu ve hükümlülerle ilgili 21 bin 642 ihlal tespit edildi. Ancak alt komisyonlar sadece 153 kez cezaevlerini ziyaret etti.