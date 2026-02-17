Sivil haklar lideri Jesse Jackson hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Martin Luther King Jr.'un öncülüğünü yaptığı sivil haklar hareketinin önde gelen isimlerinden Jesse Jackson, 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Jackson’ın ölümü ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, “huzur içinde hayatını kaybettiği” belirtilirken, ölüm nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Ailesi ve kurucusu olduğu Rainbow PUSH Coalition tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Jackson, kasım ayında nadir görülen ve ağır seyreden nörodejeneratif bir hastalık olan progresif supranükleer palsi (PSP) nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Jackson, 2017 yılında Parkinson hastalığına yakalandığını kamuoyuna açıklamıştı.

JESSE JACKSON KİMDİR?

1941'de Güney Carolina eyaletinde doğan Jackson, siyahların ayrımcılığa ve ırkçılığa maruz bırakıldığı ABD'de siyah Amerikalıların eşitlik ve siyasal temsil mücadelesinde önemli rol üstlenmişti.

1960'lı yıllarda gelişen 'sivil haklar hareketinin' liderleri arasında yer alan Jackson, Gökkuşağı koalisyonu” olarak adlandırdığı yaklaşımıyla siyahiler, Latinler, yoksullar ve işçi sınıfını kapsayan geniş bir toplumsal ittifakı savunmuştu.

Jackson, siyahların hak mücadelesinde önemli bir başka sembol isim olan Nobel Barış Ödülü sahibi Martin Luther King Jr. 1968'da uğradığı suikastın ardından hayatını kaybettiği sırada Martin Luther'in yanında yer alıyordu.

1984 ve 1988 yıllarında Demokrat Partinin başkan adaylığı için yarışan Jackson, Kongre üyeliği de yapmıştı.