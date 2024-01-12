Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı

Ajans Haberleri
  • 12.01.2024 11:58
  • Giriş: 12.01.2024 11:58
  • Güncelleme: 12.01.2024 11:58
Kaynak: İHA
Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si polis, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş Çağlayancerit ile Gölbaşı ilçe sınırında meydana geldi.

Polis memuru Muhammet D. yönetimindeki sivil plakalı hafif ticari polis aracı Söğütlü Mevki bölgesinde, karşı yönden gelen Murat K. yönetimindeki 44 LE 305 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Murat K., Gülsüm K. isimli şahıslar ile polis memurları Muhammed D. ve Muzaffer B. yaralı olarak Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 