Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si polis, 4 kişi yaralandı.



Kaza, Kahramanmaraş Çağlayancerit ile Gölbaşı ilçe sınırında meydana geldi.

Polis memuru Muhammet D. yönetimindeki sivil plakalı hafif ticari polis aracı Söğütlü Mevki bölgesinde, karşı yönden gelen Murat K. yönetimindeki 44 LE 305 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, otomobilde bulunan Murat K., Gülsüm K. isimli şahıslar ile polis memurları Muhammed D. ve Muzaffer B. yaralı olarak Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.