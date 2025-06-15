Sıvılaşan zeminde konut ısrarı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Kurucaova Mahallesi’nde konutlar, verimli tarım arazilerine, dere yatağına ve zemini sağlam olmayan alana yapılmasına karşı açılan davalarda idare mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yöre halkı buna karşın şirketlerin mahkeme kararını dinlemediğini ve çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerin biri olan Malatya’nın Kurucaova Mahallesi’nde deprem konutları yapımı için verimli tarım arazileri ve zemini sağlam olmayan yerler de yapılaşmaya açıldı. Durumu fark eden yurttaşlar önce Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yazı yazarak durumu bildirdi ancak yanıt alamadı. Ardından bölge halkı, deprem sonrası yapılacak konutların yer seçimini belirleyen Malatya Valiliği’ne dava açtı. Açılan davanın kapsamında bölgede önce bilirkişi incelemesi yapıldı. İnceleme sonrasında zeminin sağlam olmadığı ve sıvılaştığı mühendisler tarafından vurgulandı.

MAHKEME DURDURDU

Malatya 3. İdare Mahkemesi’nde 30 Mayıs'ta görülen davanın son duruşmasında mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Kararda bilirkişi raporuna keşiflere atıfta bulunularak özetle şu ifadeler yer aldı: “Dava konusu yer seçim işleminin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların ortaya çıkabileceği anlaşıldığından, bu aşamada yürütmenin durdurulması için gereken koşulların oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Yürütmenin durdurulması isteminin, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca, bilirkişi raporuna itiraz sürecinin tamamlanmasından sonra yeniden bir karar verilinceye kadar kabulüne, bilirkişi raporunun taraflara tebliğine, işbu bilirkişi raporuna raporun tebliğinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilebileceği hususunun taraflara duyurulmasına oybirliğiyle karar verildi.”

ŞİRKETLER DİNLEMİYOR

Yöre halkı, mahkeme kararının bir kazanım olduğunu ancak şirketlerin kararı tanımadığını söyledi. Mahalleli Hasan Aşkın, belirlenen alanda iş makinelerinin çalışmaya devam ettiğini söyleyerek BirGün’e şöyle konuştu:

“Mahkeme kararını tanımıyorlar. Durmaları gerekiyordu. Bilirkişi raporları ortada. Bu evlerde insanlar oturacak. Yapılacak binalar yeniden yıkılabilir. Bizim dünyamız burası, bu şekilde geleceğimizi çalıyorlar. Yetkililer gelsin ve durdursun. Bakana suç atıyorlar, o istiyor diyorlar. Dere yatağına, fay hattına yakın. Bu güven verir mi? Alternatif yerler de belli. Hukuksuzluğa göz yumulmasın.”

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RAPORLAR DA ‘ZEMİN ÇÜRÜK’ DEDİ

Alanda mühendislik incelemeleri yapılarak hazırlanan bilirkişi raporunda da zeminin sağlam olmadığı vurgulandı. 5 mühendisten oluşan bilirkişi heyetinin yaptığı incelemelerin ardından hazırlanan raporun sonuç kısmında şu ifadeler yer aldı:

• Yer seçim kararına konu taşınmazların, jeolojik ve hidrolojik açıdan yapılaşmaya uygun alanda yer almadığı görülmüştür.

• Şehircilik ve planlama ilkeleri açısından hem tarım arazisi olması hem de sel ve taşkın alanı içerisinde yer alması nedeniyle sorunlu bir alanda bulunduğu belirlenmiştir.

• Yer seçim kararında belirtilen yapılaşma bölgesine alternatif olarak köy yerleşik alanının yer aldığı ve mevcut bölgenin kuzeyinde yer alan bölgenin yerleşime daha uygun olabileceği ortaya çıkmıştır.

• 2. sınıf tarım arazisi vasfı taşıdığı sonucuna varılmıştır.

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BAKANLIK BİLİYORDU, İŞLEM YAPMADI

Öte yandan bölge kapsamında aylar önce hazırlanan bir raporda da “Arazinin zemin değerinin düşük olması, yeraltı su seviyesinin yüksek olması, sıvılaşma gibi sebeplerden dolayı buranın yapılaşmaya açılması sakıncalı bulunmaktadır. Afet konut sahaları için zemin iyileştirme çalışmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanılmıştı. Yöre halkı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na dilekçe de göndermişti. Dilekçede, Yapı Zemin Etüdü sonucuna göre alanda sıvılaşma riskinin görüldüğü belirtilmişti.