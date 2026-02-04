Sivrihisar Belediye Başkanı'nın evinin önünde panik yaratmıştı: Şüpheli valiz boş çıktı

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci’nin evinin bulunduğu sokakta dün gece şüpheli valiz paniği yaşandı; polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı, yapılan kontrollerde valiz boş çıktı.

Başkan Dökmeci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Devletimizin güvenlik birimleri süreci titizlikle takip etmekte ve gerekli tüm önlemleri almaktadır. Sivrihisar’ımızın huzurunu bozmaya çalışan hiçbir girişim hedefine ulaşamayacaktır." dedi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Dökmeci’nin evinin bulunduğu sokaktaki valizi gören yurttaşlar şüphelenerek durumu polis ekiplerine haber verdi.

Polis ihbarın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanlarınca yapılan incelemede valizin boş olduğu anlaşıldı. Polisin olayla ilgili olarak araştırmaları devam ediyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci şunları kaydetti:

"Son saatlerde yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Devletimizin güvenlik birimleri süreci titizlikle takip etmekte ve gerekli tüm önlemleri almaktadır. Sivrihisarımızın huzurunu bozmaya çalışan hiçbir girişim hedefine ulaşamayacaktır. Temennimiz, şirin ilçemizde bu tür olayların bir daha yaşanmaması ve Sivrihisar’ın her zaman olduğu gibi huzur, birlik ve beraberlik içerisinde anılmasıdır. Hemşerilerimizden ricam sükunetlerini korumaları ve resmi açıklamalar dışındaki söylentilere itibar etmemeleridir. Bizler sevgi, dayanışma ve sağduyu ile Sivrihisar için çalışmaya devam edeceğiz."

"2 AYDIR SÜREN TEHDİT DAVAMIZ VAR"

Eskişehir Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Dökmeci yaklaşık iki aydır devam eden bir tehdit davası olduğunu ve bu davanın duruşmasının hemen ertesi gün görüleceğini hatırlattı.

Daha önce de belediye duraklarındaki fotoğraflarının kurşunlandığını ve açık tehdit mektupları aldığını dile getiren başkan, yaşananların yargı aşamasında olduğunu vurguladı.