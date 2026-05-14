Sivrihisar'da Belediye Başkanı'na saldırı: Şüpheli tutuklandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye yönelik saldırı girişimi sırasında araya giren Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'ı yaralayan şüpheli H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, dün belediye hizmet binasında muhtarlarla bir araya geldi. Toplantının ardından salondan çıkan Dökmeci, şüpheli H.A.’nın yumruklu saldırısına maruz kaldı.
Saldırı sırasında araya giren Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş, şüpheli tarafından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanan H.A., gözaltına alındı.
Yaralanan Taş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
'KASTEN YARALAMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Şüpheli, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.