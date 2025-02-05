SİYAD ödülleri için 11 film önde

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) 57. Türkiye Sineması Ödülleri adayları belli oldu. 2024 yılı içinde sinemalarda gösterilen yerli yapımlar için 11 ayrı kategoride adaylar, dernek üyelerinin oylarıyla belirlendi.

Bu yıl on bir film çeşitli kategorilerde adaylıklar elde etti. Selman Nacar’ın “Tereddüt Çizgisi” filmi dokuz kategoride 10 adaylık elde ederek dikkat çekti. Nehir Tuna’nın yazıp yönettiği “Yurt” dokuz dalda adaylık elde ederken, Sinan Kesova imzalı “Büyük Kuşatma” altı kategoride yedi adaylıkla törende olacak.

2024’ün en çok konuşulan filmlerinden “Hemme’nin Öldürüldüğü Günlerden Biri” ise altı adaylık kazandı. Filmin yaratıcısı Murat Fıratoğlu yönetmen ve senaryo adaylıkları dışında erkek oyuncu kategorisinde de aday gösterilerek sinema tarihinde özel bir yer edindi.

Ümit Ünal’ın yazıp yönettiği “Evcilik” filmi beş, Burak Çevik’in “Hiçbir Şey Yerinde Değil” film dört adaylık kazandı. Ceylan Özgün Özçelik imzalı “On Saniye” ve Nadim Güç’ün yönettiği “Mukadderat” üçer adaylık elde etti.

“Atatürk 1881-1919 - 2. Film” ve “Başlangıçlar”ın ikişer adaylık elde ettiği bu yılki oylamada, “Karganın Uykusu” ve “Neandria” birer adaylık kazandı.

ÖDÜLLER 10 MART’TA

SİYAD üyeleri ayrıca, 20024 yılı içerisinde ilk gösterimi dijital platformlarda gerçekleştirilen yerli filmler arasından da beş aday belirledi.

Kısa, belgesel ve fantastik film kategorilerindeki adaylar ise daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Açıklanan adaylar bir kez daha SİYAD üyelerinin oylarına sunulacak ve her kategoride yılın en iyisi belirlenecek. Ödüller, 10 Mart’ta düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.