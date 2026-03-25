SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu: Gündüz Apollon Gece Athena'ya dört dalda ödül

58. SİYAD Ödülleri’nde yılın en iyileri belli oldu. “Gündüz Apollon Gece Athena” dört ödülle öne çıkarken, Gürcan Keltek “Yeni Şafak Solarken” ile En İyi Yönetmen ödülünü kazandı.

Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD) düzenlediği 58. SİYAD Ödülleri, İstanbul Modern’de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Oyuncu Ece Dizdar’ın sunduğu gecede, sinema dünyasının bir yıllık üretimi değerlendirilirken, sahneden verilen mesajlar da dikkat çekti.

Gecenin açılış konuşmasını yapan SİYAD Yönetim Kurulu Başkanı Esin Küçüktepepınar, dayanışma vurgusu yaparak “Sinemanın sadece estetik bir seçim olmadığını biliyoruz, hafıza ve duygu taşıyor. Daha demokratik, daha barışçıl, daha iyi bir dünya talep ediyoruz” dedi.

Gecenin en çok kazanan filmi, Emine Yıldırım imzalı “Gündüz Apollon Gece Athena” oldu. Film, En İyi Film ve En İyi Senaryo başta olmak üzere dört ödül kazanarak öne çıktı. Gürcan Keltek’in “Yeni Şafak Solarken” filmi En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Müzik ödülleriyle üç ödüle uzandı.

Oyunculuk kategorilerinde ise “O da Bir Şey mi” öne çıktı. Merve Asya Özgür, Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alırken, İpek Bilgin Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. “Gecenin Kıyısı” filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülü Ahmet Rıfat Şungar’a verildi. Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü ise “Gündüz Apollon Gece Athena” filmindeki performansıyla Barış Gönenen’in oldu.

Gönenen, sahnede yaptığı konuşmada ödülünü “evlat acısı çeken annelere” ithaf etti. Rolüne hazırlanırken kişisel bir hafızadan beslendiğini vurgulayan oyuncu, “Bu rolü çalışırken anneannemi anarak ilerledim. Onu küçük yaşta kaybettim. Evlat acısıyla çok genç yaşta hayattan göçüp giden anneannem Remzi Baz’ın anısına alıyorum bu ödülü” dedi.

Teknik dallarda “Gecenin Kıyısı” En İyi Kurgu ödülünü alırken, sanat yönetiminde Elif Taşçıoğlu ödüle değer görüldü. Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü de “Gündüz Apollon Gece Athena”ya verildi.

Belgesel ve kısa film kategorilerinde “Ev” En İyi Belgesel, “E Blok, Daire 5” En İyi Kısa Belgesel ve “Kirpik” En İyi Kısa Film seçildi. Dijital platformlarda ise “Domates, Biber, Depresyon” ödüle uzandı.

ONUR ÖDÜLLERİNDE İKİ GÜÇLÜ MESAJ

Törende Onur Ödülleri Biket İlhan ve Selma Güneri’ye verilirdi. Ödülünü Ediz Hun’un elinden alan Güneri, “Eğer bugün sinema yapabiliyor ve burada olabiliyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz” dedi.

Biket İlhan ise konuşmasında kadınların sinemadaki varlığına dikkati çekerek, “Dünyanın yarısı kadın ama hâlâ eşit değiliz” ifadesini kullandı.

“FAİLLE ÇALIŞMAYIN, SAHNE VERMEYİN”

Tuncer Okan Sinema Emek Ödülü “SusmaBitsin” girişimine takdim edildi. Ödülü alan platform, sektörde etik duruş tartışmasını gündeme taşıdı. Kadına yönelik şiddet ve taciz vakalarına dikkati çeken SusmaBitsin, “Faille çalışmayın, sahne vermeyin” sözleriyle sinema alanında sorumluluk çağrısı yaptı. Ayrıca, dört yıldır cezaevinde bulunan yapımcı Çiğdem Mater başta olmak üzere tutuklu sinema emekçileri için özgürlük talebi dile getirildi. Geceden yükselen bu sözler, sinemanın yalnızca bir sanat alanı değil, aynı zamanda bir dayanışma alanı olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Ödül töreni toplu fotograf çekimiyle sona erdi.