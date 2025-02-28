Siyah tulum giyerek protesto

Haber Merkezi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ceyport Limanı'nda geçtiğimiz günlerde çimento hammaddesi transferi gerçekleştirildi. Ancak transfer sırasında iki mahalleye yoğun toz taşındı. Mahalle sakinleri, evlerinin camları ve araçlarının çimento tozuyla kaplandığını belirterek limanı CİMER üzerinden şikâyet etti.

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde limanda denetim yaptı. Denetimlerde, limanın ÇED raporunda taahhüt ettiği önlemleri almadığı tespit edildi. Ekipler, çevreye zarar veren limana idari para cezası kesti.

Cezanın ardından birçok sivil toplum kuruluşu (STK) ve yurttaşlar dün liman önünde protesto düzenledi. Eylem sırasında bazı vatandaşlar maske takarken, bir kişinin siyah tulum giyerek yere yatması dikkat çekti. Eylemde konuşan bir yurttaş ‘Diyorlar ki 9 milyon 10 milyon ceza kesilmiş. Benim iki evladım var, bunlara bir zarar geldiği zaman Ceyport bunun hesabını nasıl verecek?’’ diye sordu.