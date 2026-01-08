'Siyahın İçinde, Beyazın İçinde ve Diğer Patikalar'

Red Rouge Art, yeni yılın ilk sergisinde çağdaş resmin önemli isimlerinden Artin Demirci’yi ağırlıyor. Sanatçının altı yıl aradan sonraki ilk kişisel sergisi Siyahın İçinde, Beyazın İçinde ve Diğer Patikalar, 10–31 Ocak arasında sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, Artin Demirci’nin yıllara yayılan üretiminden seçilmiş elliden fazla eseri bir araya getirerek siyah, beyaz ve gri tonların hâkim olduğu soyut bir yolculuk sunuyor. Zaman zaman renkli geçişlerle zenginleşen bu seçki, monokromu yalnızca estetik değil, kavramsal ve düşünsel bir alan olarak ele alıyor.

İzleyiciyi siyah soyutlamaların, gri tonların ve renkli geçişlerin oluşturduğu katmanlı bir görsel yolculuğa davet eden sergide, monokrom alanlar zaman zaman renkli ara duraklarla kesintiye uğruyor. Renk -ya da renksizlik- yalnızca estetik bir tercih olarak değil; kavramsal, kültürel ve politik bir sorgulama alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle sergi, ana yollardan sapmayı, hâlâ varlığını sürdüren 'patikalara' girmeyi öneriyor.

Demirci, Neşet Günal ve Neşe Erdok atölyelerinden edindiği güçlü desen disipliniyle, katmanlı ve mekânsal derinliği yüksek bir resim dili geliştiriyor.

Artin Demirci’nin pratiğinde resim, sergilenmek için üretilen bir nesneden çok; zamanın örtmeye çalıştığı bir gerçekliğin inatçı bir kazıyla yeniden görünür kılınması. Sanatçı soyut formları parçalamak yerine inşa etmeye yönelen sanatçı, renk, yüzey ve ışığı kendine özgü bir dengeyle ele alıyor. Farklı dokular, çizgisel ızgaralar ve organik boya lekeleri, izleyicinin gözünü tuval üzerinde sürekli hareket hâlinde tutan güçlü bir görsel ritim oluşturuyor.

Adres: Maçka Caddesi, Arda Apartmanı No:19/2 Harbiye, Şişli / İstanbul