Siyanür sızdıran şirkete önce ceza, sonra ödül: 7,2 milyon dolarlık borç silindi

Erzincan İliç'te siyanür sızıntısına yol açan ancak ruhsatı iptal edilmeyen Anagold'un 7,2 milyon dolar (209 milyon lira) vergi borcunun silindiği ortaya çıktı. Şirkete siyanür sızıntısı için kesilen para cezasıysa 16 milyon 441 bin lira.

Erzincan İliç'te yol açtığı siyanür sızıntısıyla bilinen Anagold'un vergi borcunun silindiği, şirketin yüzde 80 ortağı olan Kanadalı altın madeni şirketi SSR Mining'in bilançosunda ortaya çıktı.

DW Türkçe’den Pelin Ünker’in haberine göre 9 aylık konsolide verilerine göre SSR'nin bu yıl Türkiye'de silinen vergi borcu 7,2 milyon dolar. Bu rakam, bugünkü kur değeriyle yaklaşık 209 milyon liraya denk geliyor.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçleriyle ilgili iptal davalarının devam ettiği Çöpler Kompleks Madeni'ni işleten Anagold Madencilik'in yüzde 80'i SSR Mining, yüzde 20'si ise Çalık Grubu'na ait.

Üçüncü çeyrek finansal raporuna göre SSR Mining'in Türkiye'de önceki dönemlerden kalan 8,6 milyon dolarlık vergi borcu bulunuyordu. Şirket, 12 Mart 2023'te yürürlüğe giren yasa uyarınca yaptığı vergi affı anlaşması uyarınca 7,2 milyon ABD Doları tutarında vergi, faiz ve cezayı sıfırladığını, 8,6 milyon yerine 1,4 milyon dolar nakit ödeme yaptığını beyan etti.

Raporda ayrıca Türkiye'de kurumlar vergisinin bu yıl yüzde 20'den 25'e çıkarıldığı ancak Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle buradan gelecek vergi artışının dengelendiği belirtiliyor.

SİYANÜR SIZINTISI

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin siyanür borusunun patladığı ve siyanürün çevreye yayıldığı öne sürülmüştü. Avukat İsmail Hakkı Atal, zehirli siyanür maddesinin toprak ve suya karıştığını ifade etmişti.

Siyanürün çevreye yayıldığının ortaya çıkmasının ardından 16 milyon 441 bin lira idari para cezasının uygulandığı altın madeninin işletmecisi Anagold Madencilik, siyanür sızıntısını kabul ederek "Solüsyon döküntüsünün içerisindeki toplam siyanür miktarı yaklaşık 8 kg'dır" açıklamasını yapmıştı.

Daha sonra BirGün’ün sorularını yanıtlayan şirket, içinde 8 kilogram siyanür olan 20 ton atığın sızdığını kabul etmişti.

Gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunulmuştu.