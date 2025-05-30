Siyanür tehdidine geçit yok: “Hekimhan, İliç olmasın”
Malatya Hekimhan’da Saya Madencilik’in siyanür kullanacağı altın madeni tesisinin kapasite artışı için düzenlenen halkın katılım toplantısı yurttaşlar protesto etti. Temiz su kaynakları, tarım ve hayvancılığın tehdit altında olduğunu vurgulayan yaşam savunucuları, “Hekimhan, İliç olmasın” dedi.
İlayda SORKU
Malatya’nın Hekimhan ilçesi Akmağara mevkiinde, Saya Madencilik A.Ş. tarafından yapılması planlanan maden ocağı kapasite artışı, cevher zenginleştirme tesisi ve mobil kırıcı projesine için düzenlenen halkın katılım toplantısına yurttaşların protestosu damga vurdu. Toplantıya çok sayıda yurttaş, muhtar, ekoloji örgütleri ve yerel yöneticiler katıldı.
Şirketin 1 milyar 140 milyon TL’lik yatırım bütçesiyle hayata geçirmeyi planladığı proje kapsamında, mevcut 72 hektarlık çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) alanı 730 hektara çıkarılmak isteniyor. Proje kapsamında yıllık 50 bin ton olan cevher üretiminin ise yılda 1 milyon 836 bin 736 ton cevher kapasitesine çıkarılması hedefleniyor.
ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, Saya Madencilik daha önce sadece maden çıkarmak amacıyla ÇED gerekli değildir kararı almış, ancak sahada herhangi bir üretim faaliyetine başlamamıştı.
Şirket şimdi bu kararı genişletmeyi ve kapsamlı bir üretim ile işleme sürecine geçmeyi planlıyor. Maden sahasının çevresindeki konutlara uzaklığı 100 ila 1250 metre arasında değişiyor. Ayrıca bölgeye çok yakın konumda tarım arazileri, çiftlikler ve dinlenme tesisleri bulunuyor.
Toplantı boyunca yurttaşlar madenin ekolojik, tarımsal ve toplumsal etkilerine dikkat çekti. Halkın konuşmaları proje tutanaklarına geçirildi. Şirketin planladığı üretim yöntemi ile bölgedeki temiz su kaynaklarının, tarım alanlarının ve hayvancılığın ciddi tehdit altında olduğu vurgulandı.
Malatya Hekimhan’da Saya Madencilik’in siyanür kullanacağı altın madeni tesisinin kapasite artışı için düzenlenen halkın katılım toplantısı yurttaşlar protesto etti:— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 30, 2025
“Hekimhan, İliç olmasın”https://t.co/KzdpcUuwkl pic.twitter.com/PEHqduWhke
Toplantıya katılan yurttaşlardan Tahsin Temelli, “Vatandaşın hayatı olumsuz etkilenecek. Tarım ve hayvancılığı yok edecek” dedi.
KÂR DEĞİL YAŞAM
Kazdağları ve Cerattepe’deki maden direnişlerine dikkat çeken Temelli, “Buralarda verilen mücadelelerden, madenlerin özellikle siyanürle ayrıştırılan altın madeninin doğayı çok tahrip ettiğini, canlıların yaşamını neredeyse yok ettiğini biliyoruz. Bu sadece hastalık değil; sağlıksız tarım ürünleri, buğday, mercimek, nohut, kayısı, ceviz, şeftali demektir” dedi.
"HEKİMHAN’IN İLİÇ OLMASINI İSTEMİYORUZ"
Ayrıca altın madeninin doğaya, insana ve diğer canlılara verdiği zararları İliç’te gördüklerini vurgulayan Temelli, şöyle konuştu:
”Bizler Hekimhan’ın İliç olmasını istemiyoruz. Kendi doğal ortamlarımızda kuş sesleriyle, çeşitli hayvanlarla bir arada doğal ve sağlıklı yaşamak istiyoruz. İşte bundan dolayı ÇED’e karşı oluşumuz. Bizim için yerin yüzü, yerin altından çok daha değerlidir. Temiz su, temiz hava, işlenir verimli toprak; şirketlerin kazanacakları kârlardan bin kat daha değerlidir.”