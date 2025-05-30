Siyanür tehdidine geçit yok: “Hekimhan, İliç olmasın”

İlayda SORKU

Malatya’nın Hekimhan ilçesi Akmağara mevkiinde, Saya Madencilik A.Ş. tarafından yapılması planlanan maden ocağı kapasite artışı, cevher zenginleştirme tesisi ve mobil kırıcı projesine için düzenlenen halkın katılım toplantısına yurttaşların protestosu damga vurdu. Toplantıya çok sayıda yurttaş, muhtar, ekoloji örgütleri ve yerel yöneticiler katıldı.



Şirketin 1 milyar 140 milyon TL’lik yatırım bütçesiyle hayata geçirmeyi planladığı proje kapsamında, mevcut 72 hektarlık çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) alanı 730 hektara çıkarılmak isteniyor. Proje kapsamında yıllık 50 bin ton olan cevher üretiminin ise yılda 1 milyon 836 bin 736 ton cevher kapasitesine çıkarılması hedefleniyor.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, Saya Madencilik daha önce sadece maden çıkarmak amacıyla ÇED gerekli değildir kararı almış, ancak sahada herhangi bir üretim faaliyetine başlamamıştı.

Şirket şimdi bu kararı genişletmeyi ve kapsamlı bir üretim ile işleme sürecine geçmeyi planlıyor. Maden sahasının çevresindeki konutlara uzaklığı 100 ila 1250 metre arasında değişiyor. Ayrıca bölgeye çok yakın konumda tarım arazileri, çiftlikler ve dinlenme tesisleri bulunuyor.

Toplantı boyunca yurttaşlar madenin ekolojik, tarımsal ve toplumsal etkilerine dikkat çekti. Halkın konuşmaları proje tutanaklarına geçirildi. Şirketin planladığı üretim yöntemi ile bölgedeki temiz su kaynaklarının, tarım alanlarının ve hayvancılığın ciddi tehdit altında olduğu vurgulandı.

Toplantıya katılan yurttaşlardan Tahsin Temelli, “Vatandaşın hayatı olumsuz etkilenecek. Tarım ve hayvancılığı yok edecek” dedi.

KÂR DEĞİL YAŞAM

Kazdağları ve Cerattepe’deki maden direnişlerine dikkat çeken Temelli, “Buralarda verilen mücadelelerden, madenlerin özellikle siyanürle ayrıştırılan altın madeninin doğayı çok tahrip ettiğini, canlıların yaşamını neredeyse yok ettiğini biliyoruz. Bu sadece hastalık değil; sağlıksız tarım ürünleri, buğday, mercimek, nohut, kayısı, ceviz, şeftali demektir” dedi.

"HEKİMHAN’IN İLİÇ OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Ayrıca altın madeninin doğaya, insana ve diğer canlılara verdiği zararları İliç’te gördüklerini vurgulayan Temelli, şöyle konuştu: