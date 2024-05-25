Siyanür yetmedi, dinamit patlayacak

İliç’te bilirkişi raporunun ardından Anagold Müdürü’nün de bulunduğu 6 kişi daha tutuklandı. İktidar, madende liç yığını altında kalan işçilerin arama çalışmaları sürerken yeni bir taşocağı projesine onay verdi.

Gökay BAŞCAN

Erzincan İliç’te, maden göçüğü altında kalan 5 işçinin arama çalışmaları sürerken bir taşocağı projesine daha onay verildi. Yıllardır siyanürle zehirlenen tarım ve mera alanlarında şimdi de dinamitler patlayacak.

13 Şubat 2024'te Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen felaket sonucu 9 işçi hayatını kaybetti. Dünya rekoru kırılarak yükseltilen yığın liçinin kayması sonucunda işçiler hayatını kaybederken 5 işçinin arama çalışmaları sürüyor.

Liç altında kalan cenazeler henüz bulunmamışken altın sektörü düzenledikleri forumda bir araya gelirken iktidar İliç’te yeni maden ocağı projelerine onay veriyor.

Discovery Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İliç’te kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için başvuru yaptı. Kalker ocağı yılda 820 bin ton, kırma eleme tesisi ise 430 bin kapasiteyle çalışacak.

MERA ALANI YOK EDİLECEK

Bölgede mera ve tarım alanlarını tehdit eden, verimliliği düşüren maden ocakları hayvancılığa büyük zarar veriyor. 66 hektarlık ruhsat alanına sahip Discovery Madencilik, 21 hektarlık alan için başvuru yaptı. Çevre Düzeni Planı’na göre madenin kurulacağı alanın tamamı mera. Yerleşim yerine 700 metre uzaklıktaki maden ocağında yılda 40 patlama yapılacak. Patlatmalar için ise yılda yaklaşık 141 bin kilogram ANFO, 9 bin 760 kilogram dinamit kullanılacak.

Öte yandan dinamitlerin patlayacağı proje alanının kuzey batı yönünde TEİAŞ Elektrik İletim Hattı, 1400 metre mesafe uzaklıkta ise NATO Akaryakıt Boru Hattı bulunuyor.

ONLARCA KİLOGRAM TOZ

Maden ocağı ve kırma eleme tesisi, siyanürle zehirlenen bölgeyi toza boğacak. Kazıma, yükleme, boşaltma, ve nakliye sırasında toplam saatte 150 kilogram toz meydana gelecek.

Şirket ayrıca bölgede oluşacak gürültünün tam sınır değerinde olduğunu iddia etti. 65 desibel olan sınırın, kırma eleme tesisine uzaklığı 130 metredeki evde 64,97 desibelde kalacağı öne sürüldü. Şirket tarım ve mera alanları tehdit eden bu proje için 4 milyon 935 bin TL harcayacak.

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İLİÇ'TE 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporun ardından aralarında Anagold’un Türkiye müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin de olduğu 6 kişi tutuklandı.

Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 260 sayfalık bilirkişi raporunda, 32 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı. Raporda bu kişilerden 23'ü tali kusurlu, 9'u ise asli kusurlu bulundu.

Kusurlular arasında şirkette üst düzey yönetici konumundaki yabancı uyruklu 7 kişi de yer alıyor. Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.