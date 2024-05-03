Siyasal iklim değişimi hayal değil

Yöneylem’in son anketine göre CHP birinci parti haline geldi. Yöneylem Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü, “Yerel seçim sonrası siyasal iklim değişikliğinin hayal değil gerçek olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Yöneylem Araştırma’nın 26-29 Nisan tarihleri arası 2 bin 222 kişiyle yaptığı milletvekili seçimlerine ilişkin son anketine göre CHP yüzde 34,1 oyla birinci parti olurken, onu yüzde 30,9’la AKP takip etti. Ankette DEM Parti üçüncü sırada yer aldı, İYİ Parti ile Zafer Partisi’nin oylarının birbirine çok yakın olması ise dikkat çekti. Ankette dikkat çeken bir başka yanıt ise ülkenin sorunlarını hangi partinin çözeceği oldu. Hiçbiri yanıtını verenler yüzde 29 ile birinci sıraya yerleşirken CHP’nin çözeceğini düşünenlerin oranı yüzde 28 ile ikinci, AKP yanıtını verenler ise yüzde 26’ya geriledi.

Araştırmasının ortaya koyduğu üç önemli bulgu olduğunu vurgulayan Yöneylem Direktörü Doç Dr. Derya Kömürcü, “31 Mart yerel seçimleri sonuçlandığında CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olduğunu gördük, ancak bunun kalıcı bir gelişme mi yoksa yerel seçimin kendi dinamiklerinden kaynaklanan geçici bir yükseliş mi olduğu konusunda şüphelerimiz vardı. 31 Mart’ın üzerinden yaklaşık bir ay geçtikten sonra seçmenlere olası bir milletvekilliği seçimindeki parti tercihleri sorulduğunda CHP’nin hâlâ birinci parti olarak çıkıyor olması önemli. değerlendirmesini yaptı. “Bu araştırma, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının işaret ettiği siyasi iklim değişikliğinin hayali değil, gerçek olduğunu gösteriyor” diyen Kömürcü şöyle devam etti: “Burada iki önemli bulgu var: Birincisi, seçmenlere sorulan ‘Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?’ sorusuna hemen her araştırmada yüzde 40 civarında hiçbiri yanıtı gelir, CHP diyenlerin oranı da bu partiye oy verenlerin oldukça altında olurdu. Şimdi Nisan sonu itibariyle Türkiye’nin sorunlarını hiçbir parti çözemez diyenler yüzde 29’a gerilemiş, CHP diyenler yüzde 28’e yükselmiş durumda. Ve CHP ilk kez Türkiye’nin sorunlarını çözecek parti sıralamasında birinci sırada.” En merak edilen konulardan birinin AKP’deki erimenin bu partiye tepki gösteren seçmeninin sandığa gitmemesi ya da geçersiz oy kullanmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı olduğunu hatırlatan Kömürcü değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “14 Mayıs 2023’te AKP’ye oy veren 10 seçmenden 3’ü 31 Mart’ta AKP adaylarını desteklememiş. Yine aynı tarihte Erdoğan’a oy vermiş olanların yüzde 65’i 31 Mart’ta Cumhur İttifakı adaylarını desteklemiş, yani yüzde 30-35’lik bir fire var. Kemikleşen seçmen blokları geçerliliğini yitiriyor mu? Bu, bir seçim ya da birkaç araştırmayla yanıtlanabilecek bir soru değil elimizde bu soruyu sormamızı anlamlı kılacak kadar veri var.”

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