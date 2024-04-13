Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz gözaltına alındı

Hakkında soruşturma başlatılan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz, sabah saatlerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yavuz, iktidar destekçilerinin düzenlediği Filistin mitinginden bir fotoğraf paylaşarak "Jet yakıtı satmışlar" yorumu yapmıştı.

Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'le ihracat kısıtlaması açıklamasının ardından Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar'ın da olduğu Filistin mitinginden bir fotoğrafı "Jet yakıtı satmışlar" yorumuyla paylaşan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz gözaltına alındı.

Yavuz hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan’da 54 ürün grubunda İsrail’e ihracat kısıtlaması getirdi.

Kısıtlanan ürünler arasında ‘uçak benzini ve jet yakıtı’nın bulunması gündem olmuştu.

Siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz da sosyal medya plaltformu X'ten (Twitter) iktidar destekçilerinin düzenlediği Filistin mitinginden bir fotoğraf paylaşarak “Jet yakıtı satmışlar” diye yazmıştı.

Birçok kişinin bulunduğu fotoğrafta Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci ve SİHA üreticisi ‘Baykar’ın sahipleri AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar da yer alıyordu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, X'ten Yavuz’un paylaşımının ekran görüntüsünü paylaşarak Yavuz'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun ‘ekibinde yer aldığını’ iddia etmişti.

Bizim için nefsin izzeti yoktur yaptığın işin izzeti vardır. Attığınız iftiralar bizde bir toz zerresi kadar iz bırakmaz.



Milletimiz de, Gazzeliler de bizim duruşumuzu iyi bilir.



İsrail’e jet yakıtı sattığımız iftirasını atan alçak kim diye baktım.



Gördüm ki İBB Başkanının… https://t.co/hIXsOUn1Bk pic.twitter.com/JKFXWPyFv9 — Haluk Bayraktar (@haluk) April 9, 2024

Bayraktar, “Bu PKK’lıları besleyen Ekrem İmamoğlu’na sesleniyorum: Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak. Yalandan başka söyleyecek lafın varsa, mertçe yüzümüze söyle de cevabını verelim” diye yazmıştı.

Baykar yöneticisi ayrıca, Yavuz’un eski internet sitesinde yayınlandığı iddia edilen ‘Alevilerin neden bir PKK’sı olmalıydı’ başlıklı yazının ekran görüntüsünü de paylaşmıştı.

İBB'den yayınlanan açıklamada Bayraktar’ın açıklamaları ‘yalan’ ve ‘iftira’ olarak değerlendirilirken Baykar yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Başsavcılığı ise söz konusu yazı nedeniyle Yavuz hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ten soruşturma başlattı.