Siyasal temsiliyet krizi var, fırsatlar kaçıyor

Politika Servisi

Diyarbakır’da kuruluşunu ilan eden Kürt Milli Platformu, 13 maddelik temel ilkelerden oluşan deklarasyon metnini kamuoyuyla paylaştı. Şiddeti bir hak arama yöntemi olarak reddeden platform, Kürtlerin siyasi, coğrafi ve hukuki statü kazanmasını ve Kürtçenin resmi dil olmasını temel hedef olarak belirledi.

Ortadoğu'da tarihi bir süreçten geçildiğini vurgulayan Kürt Milli Platformu, deklarasyon metniyle siyasi yol haritasını ilan etti. Metinde, Türkiye’de silahların susmasıyla başlayan süreçte Kürt halkının hakları konusunda somut adımların atılmamasının büyük bir "hayal kırıklığı ve tedirginlik" yarattığı ifade edildi. Mezopotamya Ajansı'na göre deklarasyonda, Kürt siyasetinin mevcut yapısının bir "temsiliyet krizi" yaşadığına dikkat çekilerek, bu durumun Kürt halkı için büyük fırsatların kaçırılmasına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

TEDİRGİNLİK VAR

Platform, bu krizi aşmak için dini, ideolojik ve sosyal tüm kesimleri kapsayan, demokratik ve çoğulcu bir "merkezi sivil siyasete" ihtiyaç olduğunu savundu.

Deklarasyonda öne çıkan 13 maddelik yol haritasında Kürtlerin bir "millet" olmaktan kaynaklanan siyasi, coğrafi, idari ve hukuki bir statü kazanması ve Kürtçenin resmi dil olması uluslararası hukukun gereği olarak talep edildi. Mücadele yönteminde meşruiyet, şeffaflık, legal ve sivil siyaset esas alınacağı kaydedildi. Mevcut şartlarda şiddet, hak arama mücadelesinde meşru bir araç olarak görülmezken silahların bırakılması olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Platform Kürt ulusal birliğinin sağlanmasını da temel strateji olarak kabul etti.

PLATFORM YOLA ÇIKTI

Deklarasyonun sonuç bölümünde, Kürt Milli Platformu’nun sadece bir özgürleşme ideali değil, özünde bir "medeniyet tasavvuru" barındırdığı vurgulandı. Söz konusu oluşum, önümüzdeki bir yıl boyunca örgütlenme çalışmalarını sürdüreceğini ve şartların oluşması durumunda kurumsal yapısını daha da pekiştireceğini duyurdu.