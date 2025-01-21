Siyaset AKP’lilere serbest!

Haber Merkezi

İktidarın yalnızca kendinden yana işleyen yargı mekanizmaları, yurttaşı cezalandırmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimler öncesi kamu görevlileri yaptıkları açıklamalarla AKP’ye oy isterken haklarında herhangi bir disiplin cezası uygulanmadı. Anayasa Mahkemesi (AYM) ise bunları gözardı eden bir karara imza attı. AYM, sosyal medya hesabı üzerinden “oylar HDP’ye” paylaşımı yapan öğretmene verilen disiplin cezasının ifade özgürlüğünü ihlal etmediğine hükmetti.

Öğretmen R.K., 7 Haziran 2015 Genel Seçimi öncesinde sosyal medya hesabından “Kenan Evren cehennem yolculuğuna giderken zihniyetini dünyada unuttu. 7 Haziran’da evren zihniyetini cehenneme göndermek için oylar HDP’ye” yazılı paylaşımda bulundu. R.K.’ye paylaşımın ardından “doğrudan siyasi parti adı vermesi, açık kimliği ile sosyal medyada ilgili paylaşımı yapması, açıkça oy talep etmesi, bir partinin propagandasını” yaptığı gerekçesiyle disiplin cezası verildi. 31 Aralık 2015’te sonuçlandırılan disiplin cezasına Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesi gerekçe gösterilerek R.K.’ye kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verildi.

R.K.’nin disiplin cezasına karşı açtığı iptal davası Batman İdare Mahkemesi’nce reddedildi. Kararı üst mahkemeye taşıyan R.K.’nin başvurusu Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nce de kabul edilmedi.

‘KARAR ZORUNLU’

R.K. ifade özgürlüğü ve sosyal özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin AYM’ye başvurdu. R.K.’nin paylaşımının “propaganda düzeyine ulaştığını” savunan yüksek mahkeme, verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının zorunlu olduğunu aktardı. AYM, bir karşı oya karşı öğretmen R.K.’nin ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti.

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AYM, YANDAŞLARI GÖRMEDİ

Anayasa Mahkemesi, öğretmen R.K.’ye verilen disiplin cezasını “zorunlu olduğuna” karar verirken 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yurttaşlardan AKP adına oy isteyen kamu görevlileri dikkat çekti. 31 Yerel Seçimleri öncesinde eski Şırnak Valisi Cevdet Atay ile İl Jandarma Komutana Tümgeneral Murat Bulut’un AKP’nin seçim çalışmasına katılırken eski İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın AKP Beyoğlu Belediye Başkanı adayı Ali Yıldız ile esnaf ziyareti yapmıştı. Aynı zamanda eski Kuzey Kıbrıs Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 2023 seçimleri öncesi kıraathanede oy istediği görüntüler tepki çekmişti.