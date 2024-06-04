Siyaset masada değil meydanda yapılacak

İktidarın çizdiği alanda yapılan siyasetten uzak durulacağını kaydeden CHP kurmaylarına göre parti, “Masa başında değil, sokakta siyaset” yapacak.

CHP MYK, CHP Lideri Özgür Özel Başkanlığı’nda toplandı. Toplantıda, Rize’de gerçekleştirilen çay mitinginin yansımaları, tekrarlanan seçimler, partiden ihraçlar ve yeni dönemin yol haritası masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’ye gerçekleştireceği iade-i ziyaretin de MYK toplantısında gündeme geldiği bildirildi. CHP kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Haziran’dan sonrasına işaret ettiği toplantı tarihi için henüz taraflar arasında temas kurulmadığını ancak ziyaretin 10 Haziran haftasında gerçekleştirilmesinin beklendiğini söyledi.

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde A Takımı ile bir araya geldi. Yoğun gündemle gerçekleştirilen MYK toplantısında, yeni dönemim yol haritası niteliğinde kararlar alındı.

NASIL YÖNETECEĞİZ?

Kısır tartışmaların uzağında kalınmaması halinde CHP’nin genel seçimlere kadar güç kaybedeceğini değerlendiren parti kurmayları, “Tartışmalara girmeyecek, politika üreteceğiz” dedi. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP ilkelerinin yanı sıra eğitim, sağlık ve ekonomi gibi temel alanlarda CHP politikalarının anlatılacağı kampanya hazırlanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda CHP’nin, “İktidar olunca nasıl yöneteceğiz?” sorusunun yanıtını kamuoyuna anlatacağı belirtildi. CHP’nin gölge bakanlarının daha aktif rol alması gerektiğini düşünen parti kurmayları, gölge bakanların kendi alanlarında politika üreterek parti yönetimine sunacağını ifade etti.

5 Haziran’da düzenlenecek Türkiye Belediyeler Birliği seçimi ile 8 Haziran’da düzenlenecek Türkiye Tarihi Belediyeler Birliği seçimleri de MYK toplantısında konuşuldu. CHP’nin TBB adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Türkiye Tarihi Belediyeler Birliği adayı Mansur Yavaş’ı kazanmasına kesin gözüyle bakan kurmaylar, “AKP döneminde yerleşen alışkanlığı kıracak, birlikleri paydaşlarla birlikte yöneteceğiz” diye konuştu. Bu kapsamda, 14 kişiden oluşan Birlik Encümeni’nin sekizinin CHP, üçünün AKP’den oluşacağı, MHP, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi’ne birer üye verileceği kaydedildi.

İADE-İ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partilerine yapacağı iade-i ziyarete hazır olduklarını kaydeden CHP kurmayları, “Taleplerimize yönelik somut adım atılması ısrarımızı sürdüreceğiz. AYM ve AİHM kararlarına uyulması, Gezi Davası tutuklularının serbest bırakılmasını talebinde ısrarcı olacağız” ifadesini kullandı.

İHRAÇLAR

MYK toplantısında öte yandan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin kampanya sürecinde rakip aday lehine çalışan CHP üyelerine yönelik dosyalar da masaya yatırıldı. Genel Merkez’e iletilen bin 800 şikâyetin elenerek 600’e kadar düşürüldüğü öğrenildi. MYK’ye, seçim döneminde CHP aleyhine çalışan üyelerin parti karşısındaki faaliyetlerine yönelik örneklerin, emsal teşkil etmesi açısından sunulacağı dile getirildi. MYK’nin raporları ele almasının ardından raporların, Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderileceği aktarıldı.

Parti kurmayları, 2 Haziran’da Rize’de gerçekleştirilen çay mitingiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. CHP’nin tematik mitinglere devam edeceği, bu kapsamda ilk sırada Büyük Emek Mitingi olduğu ifade edildi. Mitingin, işçilerin yoğun yaşadığı Bursa ya da Kocaeli’nde gerçekleştirileceği vurgulandı. CHP yetkilileri, dezavantajlı kesimlerin sesini duyurmaya devam edeceklerini bildirerek, “Siyaseti masada değil sokakta yapacağız” yorumunu yaptı.

SEÇMEN İRADESİNİN GASBI

CHP MYK toplantısında, Hakkari Belediye Başkanlığı’na yönelik kayyum uygulaması da tartışıldı. CHP kurmayları, 31 Mart’ta sandığa yansıtılan seçmen iradesinin iktidar tarafından gasp edildiğini belirterek, “Madem bu belediye başkanı hakkında iki ay sonra görevden alınacağına yönelik iddialar vardı, YSK tarafından adaylığı neden onaylandı?” diye sordu. Hakkari halkının yanında, kayyum uygulamasının ise karşısında olduğunu belirten CHP’nin, MYK görevlendirmesi ile yarın Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Deniz Yücel ile milletvekilleri Cavit Arı ve Kayıhan Pala ile birlikte Hakkari’de olacağı söylendi. MYK görevlendirmesi ile Hakkari’ye giden heyetin, anti demokratik uygulamalarla ile ilgili inceleme ve temaslarda bulunacağının altı çizildi.