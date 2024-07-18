Siyasetin gölgesinde seçim: TFF'de yeni başkan kim olacak?

Siyasetin müdahale ettiği tartışmalarının yaşandığı TFF seçiminde Mevcut başkan ve başkan adayı Mehmet Büyükekşi ile Trabzonspor'un eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkan olmak için yarışıyor. Genel Kurul'da divan kurulu başkanlığına AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan seçildi.

Siyasetin müdahalede bulunduğu iddiaları ile gündeme gelen ve seçim sürecinde adayların sert sözlerle geri çekildiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.

Ankara'daki JW Marriott Hotel'de yapılacak Genel Kurul'da TFF'nin yeni başkanı da belli olacak. Mevcut başkan ve başkan adayı Mehmet Büyükekşi ile Trabzonspor'un eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkan olmak için yarışacak.

4 BÜYÜKLERİN BAŞKANI KONGREDE

Genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzasıyla açıldı. Saat 11.00'de başlaması gereken genel kurul, 25 dakika gecikmeli başladı.

Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.

DİVAN BAŞKANLIĞINA AKP'Lİ MEHMET BAYKAN SEÇİLDİ

Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına delegeler, AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Adana Demirspor Kulübü Murat Sancak aday gösterdi. Divan başkanlığına yapılan açık oylama sonucunda 146 oy alan Mehmet Baykan seçildi. Murat Sancak ise 84 oy aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı delegeler, verilen oyların sayılmasını istedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

KONGRE DELEGELERİ OY KULLANACAK

Genel kurulda, başkanlık seçiminden önce TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşülecek. İki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından da başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullanacak.