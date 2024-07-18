Siyasetin gölgesinde seçim: TFF'de yeni başkan kim olacak?
Siyasetin müdahale ettiği tartışmalarının yaşandığı TFF seçiminde Mevcut başkan ve başkan adayı Mehmet Büyükekşi ile Trabzonspor'un eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkan olmak için yarışıyor. Genel Kurul'da divan kurulu başkanlığına AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan seçildi.
Siyasetin müdahalede bulunduğu iddiaları ile gündeme gelen ve seçim sürecinde adayların sert sözlerle geri çekildiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.
Ankara'daki JW Marriott Hotel'de yapılacak Genel Kurul'da TFF'nin yeni başkanı da belli olacak. Mevcut başkan ve başkan adayı Mehmet Büyükekşi ile Trabzonspor'un eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkan olmak için yarışacak.
4 BÜYÜKLERİN BAŞKANI KONGREDE
Genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzasıyla açıldı. Saat 11.00'de başlaması gereken genel kurul, 25 dakika gecikmeli başladı.
Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.
DİVAN BAŞKANLIĞINA AKP'Lİ MEHMET BAYKAN SEÇİLDİ
Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına delegeler, AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Adana Demirspor Kulübü Murat Sancak aday gösterdi. Divan başkanlığına yapılan açık oylama sonucunda 146 oy alan Mehmet Baykan seçildi. Murat Sancak ise 84 oy aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı delegeler, verilen oyların sayılmasını istedi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.
KONGRE DELEGELERİ OY KULLANACAK
Genel kurulda, başkanlık seçiminden önce TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası görüşülecek. İki başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından da başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullanacak.
TFF'nin 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulu öncesi kriz yaşanmıştı.
UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, sert sözlerle başkan adaylığından çekildiğini duyurmuştu.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yardımcı, "En büyük hedefim ve hayalim, Türk futbolunda ve UEFA'da elde ettiğim birikimi ülkemize kazandırmak ve Türk futbolunun hak ettiği marka değerini elde etmesini sağlamak olduğu halde; sahip olduğum karakter ve terbiye ile tamamen ters, yaptıklarımla ve tecrübelerimle asla örtüşmeyecek iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım" ifadelerini kullanmıştı.
Yardımcı, şunları söylemişti: "TFF başkanlığına adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlakıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır."
Yardımcı, adaylıktan çekildiğini şu sözlerle açıklamıştı: "Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim."
Seçimlere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Servet Yardımcı'ya telefon açıp adaylıktan çekilmesini istediği de iddia edilmişti.
Bakan Osman Aşkın Bak, gazeteci Candaş Tolga Işık'a, "Bu süreçte ne kimseyi aradım ne de konuştum. Özellikle TFF seçimiyle herhangi bir aday lehinde ya da aleyhinde bir diyaloğa girmemeye özen gösterdim. İddialar gerçek değil. Sizin ve kamuoyunun bilmesini isterim" açıklamasını yaptı.
Öte yandna spor yazarı Tahir Kum, Radyo Gol'de yaptığı açıklamada dikkati çeken bir iddiada bulundu.
Kum, "Bir milletvekili, bir kulüp başkanını arıyor ve Büyükekşi'ye oy vermesini istiyor. Ayrıca 'Mehmet Bey seçilirse TFF'yi yeniden seçime götürecek' diyor. Teyitli bilgi, TFF en yakın zamanda olağanüstü genel kurula gidecek. Bu kulüp başkanı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım" ifadelerini kullandı.