Siyasetin nabzı sokakta attı

POLİTİKA SERVİSİ

19 Mart sabahı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yakın çalışma arkadaşları ve belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından Saray yönetimi yeni bir rejimin kapısı aralandı. Toplumsal rıza üretme şansı kalmadığını gören iktidar, zor yoluyla toplumu susturmaya, arzu ettiği rejime uzanan süreçte yol temizliği yapmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ölene dek başkanlık koltuğunda oturtmayı hedefleyen iktidar, sandığın göstermelik hale geldiği, muhalefetin etki alanının tamamen tükendiği, tek adam iktidarının sınırsız şekilde tahkim edildiği, Orta Asya rejimlerine benzer bir ülke hayal ediyor. Bunun için de karşısında en güçlü gördüğü adayı yarış dışına itmeyi, toplumsal muhalefeti bastırmayı planladı. Ancak karşısına öngöremediği bir engel çıktı. Saraçhane’den üniversitelere, AKP’nin kalesi olarak anılan yerellerden boykot çağrıları ve Maltepe mitingine kadar alanları dolduran milyonlar korku duvarlarını aşarak rejime “dur” dedi. Öte yandan CHP’nin 23 Mart’taki ön seçiminin halka açılmasıyla 15 milyondan fazla yurttaş sandık başına giderek oy kullandı.

Ülke siyasetinde kırılma yaratan son 12 günlük süreçte neler yaşandığını hatırlayalım.

•18 Mart günü İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İmamoğlu’nun diplomasını 31 yıl sonra iptal etti. İmamoğlu ilk açıklamasında, İstanbul Üniversitesi yönetiminin böyle bir kararı alma yetkisi olmadığını belirtti. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan da, "Bu karar yok hükmündedir. Üniversite Yönetim Kurulu bu kararı alamaz. Fakülte yönetimi alır" diye belirtti.

•Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından aldığı tarihi kararı açıklarken, "Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim’ kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum" dedi.

•19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik Çarşamba sabah saatlerinde başlatılan operasyonda Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde bir dizi isim gözaltına alındı. İlk soruşturma "Kent uzlaşısı" adı verilen yapılanma ile ilgiliydi. Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan hakkında gözaltı karar verildi. Bu soruşturmada, sanıklara, "İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/ sempatizanlarının işe alındığı" suçlaması yöneltildi. İmamoğlu ve ekibine yönelik ikinci suçlamalar ise yolsuzluk iddialarıyla ilgiliydi.

•İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP’in cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklandı. Hakimlik ‘terör’ soruşturmasında ise savcılığın tutuklama talebinin reddedilmesine karar verdi; zaten tutuklama kararı verildiği için bu suçlamadan adli kontrol de olmaksızın tahliye edilmesine hükmetti. İmamoğlu’nun hesabından kararın ardından paylaşılan mesajda, "Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin" ifadeleri paylaşıldı. İmamoğlu’nun yanı sıra İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, İBB Medya A.Ş. Başkanı ve Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı. ‘Kent uzlaşısı’ soruşturmasında ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.

•İstanbul’da, 18 Mart’ta diploması iptal edilen İBB Başkanı İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan operasyon dalgası, İstanbul başta olmak üzere ülkenin dört bir tarafını direniş alanına çevirdi. Milyonlarca yurttaş sokaklara, kampüslere akın etmeye başladı. Yapılan tüm eylemler, İstanbul’un son yıllarda gördüğü en kitlesel ve çok sesli sokak hareketlerinden biri olarak tarihe geçti. AKP’nin kalesi olarak görülen Sakarya, Rize, Trabzon, Çorum, Konya gibi illerde de halk sokaklara döküldü. Uzun süredir sessizliğe bürünen üniversiteler ve kampüsler canlandı. İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gün ilk tepki üniversite öğrencilerinden geldi. Binlerce öğrenci Beyazıt’ta, İstanbul Üniversitesi’nde bir araya gelerek önlerine koyulan ilk barikatı aştı. Hemen ardından ODTÜ, İTÜ, Galatasaray, Boğaziçi Üniversitelerinin yanı sıra Anadolu’da pek çok ilde öğrenciler sokaklara çıktı. CHP’nin İstanbul’da Saraçhane çağrısıyla bir araya gelen yüzbinlerce yurttaş belediye binası önünde tek ses oldu. Saraçhane’de SOL Parti, TİP, EMEP gibi siyasi partilerle sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve yurttaşlar rejime karşı birleşik bir mücadele ortaya koydu. 19 Mart’ta başlayan Saraçhane eylemleri 25 Mart’ta sona erdi. Son buluşmada konuşan CHP Lideri Özgür Özel, mücadeleyi ülke geneline yayacaklarını belirterek Maltepe’de büyük bir buluşma gerçekleştireceklerini vurguladı.

•Ülke geneline yayılan eylemlerde polisin sert müdahalesi tepki çekti. Saraçhane başta olmak üzere pek çok noktadaki eylemlerin bitişinde kolluk kuvvetleri, kitleye biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Bu müdahaleler sırasında çok sayıda genç yerlerde sürüklendi, gözaltına alındı. Ülke genelindeki eylemlerde bin 879 yurttaş gözaltına alınırken çoğunluğu genç 300’ün üzerinde kişi tutuklandı. Protestolar nedeniyle İstanbul’da tutuklananların sayısı ise 263’e ulaştı.

•19 Mart operasyonları sonrası ekonomide dengeler sarsıldı. Sıcak para çıkışı, rezerv kaybı ve dövizdeki yükselişe karşı etkisiz kalan ekonomi yönetimi, çareyi yeniden yabancı finans çevrelerine yönelmekte buldu. Şimşek yeniden uluslararası ikna turlarına çıkıyor. İlk durak Asya Yatırımcılar Toplantısı’nın yapılacağı Hong Kong. Ayrıca, yeni bir Körfez turu ve Londra ziyareti de sırada yer alıyor.

•CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart günü yaptığı açıklamada CHP’nin 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya gideceğini açıkladı. Özel, yaptığı açıklamada "kayyum girişimlerinin önünü kestiklerini" belirtti ve ekledi: "23 Mart günü yapacağımız cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül hakla ‘haydi işinize’ diyerek işimize devam ediyoruz." Özel ayrıca olağanüstü kurultayda aday olduğunu duyurdu.

•CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını seçeceği ön seçim 23 Mart’ta gerçekleşti. İBB Başkanı İmamoğlu’nun tek aday olduğu seçim, halka açılarak dayanışma sandıkları kuruldu. Ülkenin dört bir yanında kurulan sandıklara milyonlarca yurttaş akın etti. 1 milyon 500 binden fazla CHP üyesinin 14 milyon civarında da üye olmadıkları halde dayanışma sandığına gelen yurttaşın olduğu toplamda 15 milyonun üzerinde oy kullanıldığı belirtildi. CHP’nin resmi Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu olarak açıklandı.

•Özgür Özel’in Saraçhane’de duyurduğu Maltepe mitingi son dönemlerin en kalabalık mitingine sahne oldu. İktidarın baskılarına, gözaltı ve tutuklamalara karşı adalet, özgürlük ve demokrasi sesini yükseltmek isteyen 2 milyondan fazla yurttaş 29 Mart’ta Maltepe’de bir araya geldi. Tarihi miting, CHP’nin tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun konuşmasıyla başladı. Daha sonra sırayla Mansur Yavaş, Özgür Çelik ve Özgür Özel konuştu. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Özgür Özel "Tarihin en büyük meydan okumasını yapıyorum" derken Özel’in boykot çağrısını üst seviyeye çıkarması ve genişletmesi coşkuyla karşılandı.

•Muhalefetin rejim yanlısı marka ve firmaları boykot çağrısının ardından yandaşlar ve AKP’li bakanlarla vekiller firmaları savunma yarışına girdi. Milyonlar ise iktidarın tüm müdahalelerine rağmen boykot çağrısını sahiplenmeye devam ediyor. Özgür Özel’in, “Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin” açıklamasının ardından yurttaşlar listedeki “Espressolab, D&R, İdefix, CNNTürk, TRT, TGRT, İhlas Ev Aletleri, İhlas Haber Ajansı (İHA), Turkuaz Yayınevi, Demirören Haber Ajansı (DHA)Türk Petrol, Milli Piyango, Misli.com, İddaa.com, ETS Tur” markalarını ve firmalarını protestosu büyüyor. Öte yandan mahkeme CHP’nin iki boykot sitesine erişim engeli getirildi. Engellene liste başka bir isimle yeniden açıldı.

•Kayyum atanan Şişli Belediyesi’nin Kent Lokantaları açılmadı. Şişli’de mahalle sakinleri, kapatılan Kent Lokantası’nın önünde yemek pişirip dağıtarak halk sofrası kurdu. Mahalle sakinleri, Kent Lokantası’nın bir an önce açılmasını istedi.

•CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı" ve "Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet" iddiasıyla açılan bir soruşturma kapsamında 25 Mart’ta ifadeye çağrıldı.

•Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart’ta operasyonların süreceğinin sinyalini verdi. Erdoğan, "Henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmedi" ifadesini kullandı.

•CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan da 27 Mart günü "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiası ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında evinde gözaltına alındı. Adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.