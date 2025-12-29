Siyasette barış, yargıda ret: Barış süreci tartışılırken Barış Akademisyenleri’ne ret kararları

BirGün/ANKARA

Türkiye’de iktidar cephesinden “barış”, “normalleşme” ve “yeni bir süreç” söylemleri yükselirken, barışı savundukları için üniversitelerden ihraç edilen Barış Akademisyenleri için yargı kapıları kapalı kalmaya devam ediyor. Kamuoyuna barış mesajları verildiği bir dönemde, barış bildirisine imza atan akademisyenlerin açtığı davalarda mahkemelerden peş peşe ret kararları çıkması, hukuk ile siyasi söylem arasındaki derin çelişkiyi bir kez daha gözler önüne seriyor. On yıl önce barış çağrısı yaptıkları için ihraç edilen akademisyenlerin davalarında mahkemeler ret kararları vermeye devam ediyor. Barış konuşuluyor, ancak barış isteyenler hâlâ yargı önünde cezalandırılıyor.

Barış bildirisine imza attıkları gerekçesiyle üniversitelerden ihraç edilen “Barış Akademisyenleri’ne ilişkin yargı sürecinin 2016–2025 dönemini kapsayan bilançosu paylaşıldı. Akademisyen Mutlu Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 400 akademisyenin ihraç edildiğini, aradan geçen 10 yıla rağmen yalnızca 4 iade kararının kesinleştiğini vurgulayarak “Bu hukuksuzluğu durdurun” çağrısında bulundu.

Akademisyenlerin durumuna ilişkin grafik paylaşan Barış Akademisyeni Mutlu Arslan, yargı sürecindeki tabloyu gözler önüne serdi.

“184 DOSYADA RET KARARI ÇIKTI”

Barış Akademisyenleri’ne ilişkin davalarda yargı süreci yıllardır sonuçlanmıyor. İdare mahkemelerinde görülen davalarda, bugüne kadar 170 dosyada göreve iade ya da kabul kararı verilirken, 184 dosyada ret kararı çıktı. 31 davaya ilişkin ise bir bilgi bulunmuyor.

Bölge idare mahkemelerinde tablo benzer şekilde sürüncemede. Bu aşamada 91 davada iade kararı verilirken, 99 dosyada ret kararı çıktı. Buna karşılık 164 davada hâlâ herhangi bir karar verilmiş değil.

“DANIŞTAY YALNIZCA 12 DAVADA KARAR VERDİ”

Dosyaların taşındığı Danıştay’da ise yalnızca 12 davada karar verildi. Buna karşın 178 dosyada henüz bir karar çıkmadı. Karar verilen davalar arasında yalnızca 4 akademisyen hakkında verilen iade kararı kesinleşti. Üç dosyada ise ret kararları kesinleşti. Beş dava ise Danıştay’ın istinaf mahkemesinden farklı yönde karar vermesi nedeniyle yeniden bölge idare mahkemelerinde görülüyor.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda (İDDK) bir dava, Danıştay kararına yapılan itiraz sonrası değerlendirme aşamasında bulunuyor.

“AKADEMİSYENLER ADALET TALEBİNİ YİNELİYOR”

Veriler, yüzlerce akademisyenin açtığı davalarda yargı sürecinin büyük ölçüde sürüncemede ve iade kararlarının istisna düzeyinde kaldığını ortaya koyuyor. Barış Akademisyenleri, ihraçların ifade özgürlüğü ve akademik özgürlüklerin ihlali olduğunu vurgulayarak adalet talebini yineliyor.

Yargılamadaki en büyük çelişki ise bildiriye imza attıkları gerekçesiyle ihraç edilen akademisyenlerin iadelerinin imza dışı gerekçelerle reddedilmesi.