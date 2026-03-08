Siyasette eşit temsil çağrısı

HABER MERKEZİ

Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KA.DER) Adana, Ankara, İzmir ve Mersin’de düzenlediği “KA.DER Kürsü” buluşmalarında kadınların siyasette eşit temsil talebini yeniden gündeme taşıdı. Toplantılarda bir araya gelen kadın siyasetçiler, muhtarlar, yerel yöneticiler ve sivil toplum temsilcileri; aday belirleme süreçlerindeki kapalı yapının, ekonomik eşitsizliklerin, bakım yükünün ve siyasal şiddetin kadınların siyasete katılımını sınırladığını belirtti. Buluşmalarda, eşit temsil için siyasi partiler yasasında yüzde 50 cinsiyet kotasının güvence altına alınması ve aday listelerinde fermuar sisteminin zorunlu hale getirilmesi çağrısı yapıldı.

15 Kasım’da Adana, 13 Aralık’ta Ankara, 17 Ocak’ta İzmir ve 28 Şubat’ta Mersin’de gerçekleştirilen toplantıların deklarasyonu açıklandı. KA.DER'den yapılan açıklamada, toplantıdan çıkan ortak tespitler şöyle sıralandı: "Kadınların siyasette yeterince temsil edilmemesi bireysel bir sorun değil, yapısal bir demokrasi sorunudur. Siyasetin hâlâ büyük ölçüde erkek egemen yapılar tarafından şekillendirilmesi, aday belirleme süreçlerinin kapalı ve şeffaf olmayan yapısı, ekonomik kaynaklara erişimdeki eşitsizlikler, bakım yükü ve kadın siyasetçilere yönelik şiddet kadınların siyasete katılımını sınırlayan temel faktörlerdir. Kadınların siyasetteki yeri desteklenen değil, kurucu bir yerdir. Eşit temsil bir lütuf değil, demokrasinin asgari standardıdır. KA.DER olarak siyasette eşit temsil sağlanana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

KA.DER Kürsü buluşmaları sonucunda şu politika talepleri sıralandı:

>> Siyasi Partiler Yasası’nda düzenleme yapılarak yüzde 50 cinsiyet kotasının yasal güvence altına alınmalı,

>> Aday listelerinde fermuar sistemi zorunlu hale getirilmeli,

>> Kadın adaylar için eşit ve şeffaf finansman mekanizmaları oluşturulmalı,

>> Yerel yönetimlerde kreş ve bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalı,

>> Kadın siyasetçilere yönelik siyasal şiddete karşı etkin koruma mekanizmaları geliştirilmeli.