Siyasette “normalleşme” temasları: CHP’li Nazlıaka-Bakan Göktaş görüşmesi

CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka, 22 Temmuz’da Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşecek. TBMM’deki Nöbetçi Bakan odasında gerçekleşecek görüşmede kadınlar, engelliler, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere Bakanlığın faaliyet alanlarına yönelik sorun ve çözüm önerileri konuşulacak.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Gölge Bakan ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile gerçekleştireceği görüşmenin tarihi belli oldu. Nazlıaka ve Göktaş’ın, 22 Temmuz günü saat 14.00’te TBMM’de bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmeye yönelik bir grup gazeteciye bilgi veren Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın faaliyet alanlarına yönelik sorun ve çözüm önerilerini masaya yatıracağını kaydetti. Nazlıaka, Bakan Göktaş’a bir dosya sunacağını belirtti.

Bakan Göktaş’a sunacağı dosyanın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yetki ve sorumluluk alanları hakkında olacağının ve çözüm önerileri içereceğinin altını çizen Nazlıaka, gazetecilere şu değerlendirmelerde bulundu:

Öncelikli başlığımız ülkenin en can yakıcı sorunlarından birisi olan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri olacak. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, KEFEK Komisyonu’nda kadın cinayetlerine yönelik bir veri açıkladı ancak bu veri gerçeği yansıtmıyor. İsim isim çetele tutan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verileriyle uzaktan yakından alakası yok. Göktaş’a gerçek verilere ulaşma konusundaki zafiyetten bahsedeceğim. Ayrıca şüpheli ölüm adı altında kadın cinayetlerinin gizlenmesine göz yumulmamasını isteyeceğim.

KADES UYGULAMASI

Bakan Göktaş ile KADES uygulamasını, elektronik kelepçenin sayıca yetersizliğini, Şiddet Araştırma Komisyonu’nu, eşitlik ilkesini yok sayan Dokuzuncu Yargı Paketi’ndeki soyadı dayatmasını, budanmaya çalışılan 6284 sayılı Kanun’u, sil baştan yazılmak istenen Medeni Kanun’u konuşacağım. Şehit ve Gazi yakınları arasındaki ayrımcı uygulamaları anlatacağım. Engelli yurttaşlarımızın ve Romanların yaşadığı sorunlara değineceğim.”

CHP'li Nazlıaka, Gölge Bakan olarak sorumluluk alanında yer alan sosyal hizmetlerden sosyal yardımlara, çocuğa yönelik her türlü ihmal ve istismardan engellilerin ve yaşlıların karşılaştığı engellere ve dışlanmaya kadar birçok konuyu da masaya yatıracaklarının altını çizdi. Nazlıaka öte yandan şehit yakınları ile gazilerin kendilerine ilettiği mağduriyetler hakkında Bakan Göktaş'a bilgilendirme yapacağını da söyledi.