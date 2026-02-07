Siyasette yeni ittifak: Fatih Erbakan'dan açıklamalar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi'nde düzenlenen MKYK-YDK İl Sorumluları ve İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erbakan, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılı olduğunu hatırlatarak, "Üç sene önce gerçekten de asrın felaketi olarak nitelendirilebilecek bir felaketle karşı karşıya geldik. 50 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti, 150 bine yakın vatandaşımız yaralandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Deprem şehitlerimizin makamı ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun ve geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Tabii ki takdir Allah'tandır. Ancak tedbir almak bize düşer" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK PARTİ KARARSIZLAR"

Fatih Erbakan, bir gazetecinin "siyasette üçüncü ittifak" iddialarına ilişkin sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de seçmenin yüzde 30'undan fazlasının kararsız durumda olduğunu yapılan araştırmalarda görüyoruz. Bu nedenle Türkiye'de en büyük parti, kararsızlar partisidir diye de bildiğiniz gibi ifade ediliyor. Burada seçmen çok açık bir şekilde topluma mesaj veriyor. Hem mevcut iktidardan memnun değil, değişim istiyor. Ama bunun yerine ana muhalefet partisinin gelmesini de istemiyor. Oradan da memnun değil.

"MİLLİ GÖRÜŞ" VURGUSU

"Dolayısıyla aslında toplum, yüzde 30-35'lik bir kararsız seçmen kitlesiyle ve kararsız olmayıp, gönülsüz olarak mevcut partilere iktidar partisine veya ana muhalefete oy veren seçmen kitlesiyle bir çıkış arıyor, bir üçüncü yol arıyor, bir alternatif ve umut arıyor. Bunun ortaya konulabilmesi için Yeniden Refah Partisi olarak taşın altına elimizi koymaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak burada kilit nokta seçmen tabanları birbirine yakın, söylemleri birbirine yakın olan partilerin bir araya gelmesi, özellikle de Milli Görüş kökenli partilerin bir araya gelmesinin ciddi bir alternatif, ciddi bir sinerji oluşturacağını düşünüyoruz."