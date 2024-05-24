Siyasette yoğun görüşme trafiği: İkili görüşmelerde Anayasa vurgusu

CHP Lideri Özel'in, “Kutuplaşmayı azaltmak” amacıyla siyasi parti liderleriyle teması sürecek. Bugün Saadet Partisi’ne gitmesi beklenen Özel, temas kurduğu tüm liderlere, “İktidarın Anayasa’nın bağlayıcılığını dikkate alması ve AYM ile AİHM kararlarını uygulaması” konusunda sorumluluklarını hatırlatacak.

Mustafa BİLDİRCİN

Mustafa BİLDİRCİN

Siyasi parti liderleri ile temaslarını BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile sürdüren CHP Lideri Özgür Özel, bugün saat 15.00’te ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek. Görüşme, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.

CHP Lideri Özel'in, “Siyasetteki sertliği ve kutuplaşmayı azaltmak” amacıyla yapacağı görüşmeler Karamollaoğlu ziyaretinin ardından da sürecek. Özel, TBMM'de temsil edilmeyen partilerin liderleriyle de görüşecek.

ANAYASA’YA UYUM HASSASİYETİ

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özel tüm görüşmelerinde, iktidarın mevcut Anayasa’ya uyulmasıyla ilgili hassasiyetlerini dile getirecek. Parti liderleri ile Türkiye’nin en büyük sorununun iktidarın Anayasa ihlalleri ile AYM ve AİHM kararlarını uyulmaması görüşü paylaşılacak.

ANAYASA'NIN BAĞLAYICILIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede de Anayasa vurgusu yaptığı belirtilen CHP Genel Başkanı Özel, parti liderleriyle görüş alışverişinde bulunmaya devam edecek. Anayasa’nın bağlayıcılığını aşama geçirmek ve iktidarın Anayasa’ya saygılı hareket etmesini sağlamak için iktidar üzerinde baskı kurulacak. Parti liderlerine, “İktidar, mevcut Anayasa’ya uymuyor. Anayasa değişikliği isteyene önce, ‘Neden mevcut Anayasa’ya uymuyorsunuz?’ diye sorulması gerekiyor” mesajını iletecek.

Parti kaynaklarının aktardığına göre CHP, Gezi Davası tutukluları Osman Kavala ve Can Atalay’ın maruz bırakıldığı haksızlığı hemen her platformda dillendirecek. Siyasi partiler ile kurulan temaslarda da liderlere, “Anayasa’ya uyum, AYM ve AİHM kararlarının bağlayıcılığı” konusunda sorumlulukları hatırlatılacak.