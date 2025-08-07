Siyasi ablukanın faturası ağır oldu

31 Mart 2019 seçimlerinde 11 büyükşehir, 21 il belediyesini kazanan CHP, belediye sayısını 31 Mart 2024 tarihindeki seçimlerde büyükşehirlerde 14’e, il belediyelerinde ise 35’e çıkarttı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden yüzde 37,8 oy ile birinci parti olarak çıkan CHP, kazandığı belediyeler ile Türkiye nüfusunun yüzde 60’ını yönetme olanağını ele geçirdi.

Mart 2019’daki seçim başarısızlığı Mart 2024’te daha da derinleşen AKP ise CHP’li belediyelere yönelik adeta cezalandırıcı politikaları devreye soktu. CHP’li belediyelere yönelik mali yaptırımları, kayyum atamaları ve soruşturmalar izlerken muhalefet, “AKP, kendisine oy vermeyen seçmenleri cezalandırıyor” yorumunu yaptı.

BORÇTA ÇARPICI SEVİYE

İktidarın cezalandırıcı politikalarının yanı sıra Türkiye’deki derin ekonomik kriz de belediyeleri mali batağa sürükledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 3 Ağustos 2025 tarihinde açıkladığı mali raporlar, çarpıcı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Belediyelerin bütçe açığı 200 milyar TL’yi aştı.

Türkiye’deki belediyeler, 2022 yılında toplam 41 milyar 623 milyon TL açık verdi. Belediyelerin bütçe açığı, 2023 yılında ise 100 milyar 643 milyon TL’ye yükseldi. Açık, SGK borçları nedeniyle gerçekleştirilen haciz işlemleri başta olmak üzere, muhalefet belediyelerine yönelik mali ablukanın derinleştiği 2024 yılında ise çarpıcı boyutlara tırmandı. Buna göre, belediyelerin bütçe açığı 2024 yılında 212 milyar 112 milyon TL olarak gerçekleşti. Mahalli idarelerin 2024 yılındaki gider kalemlerinde en büyük artış, personel giderleri ile mal ve hizmet alım giderlerinde yaşandı. 2023’te 92,2 milyar TL olan mahalli idarelerin personel giderinin 2024 yılında 175,6 milyar TL’ye, 2023 yılında 451,8 milyar TL olan mal ve hizmet alım giderinin ise 2024 yılında 803,1 milyar TL’ye ulaştığı belirtildi.