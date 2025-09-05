Siyasi başkan istemiyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresi 17 Eylül’de sona eriyor. 17 Eylül 2017 yılında başladığı görev süresi boyunca çok sayıda tartışma ile anılan Ali Erbaş’ın, Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısında heyetle vedalaştığı ifade ediliyor.

Diyanet koridorlarında, Erbaş’ın görevini bırakacağına artık kesin gözüyle bakılıyor.

YERİNE KİM GELECEK?

Ankara kulislerinde, Diyanet İşleri Başkanlığı için birkaç isim öne çıkıyor: İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Ali Öge, Burhan İşliyen ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, adı en çok geçen isimler arasında yer alıyor.

PERSONELDEN MESAJ

BirGün’e konuşan Diyanet personeli, “Adalete ve kamu hakkına riayet edecek bir başkan istiyoruz” talebini dile getiriyor. Diyanet koridorlarında ise en çok, “Yakınlarını haksız yere atamayan, siyasetle mesafesini koruyan, din hizmetlerine yoğunlaşan bir isim olmalı” talepleri dilendiriliyor.

BÜYÜK ENKAZ VAR

Hakkaniyeti esas alan bir Diyanet İşleri Başkanı’nın, Diyanet’in yeniden güvenilirliğini kazanmasına neden olacağının altını çizen başkanlık personeli, “Diyanet’te büyük bir enkaz var ve bunu ancak hakkaniyeti ilke edinecek bir başkan toparlayabilir. Toplumun yanlışlara tahammülü kalmadı. Sorun kurumu yöneten anlayışta” ifadelerini kullanıyor.