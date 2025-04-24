Siyasi belirsizlikler kredi notunu etkiler

Ekonomi Servisi

Fitch, Türkiye'de artan siyasi belirsizliğin finans kuruluşlarının olumlu not gidişatını bozabileceğini belirtti. Kuruluş, özellikle son dönemde yaşanan gelişmelerin, bazı Türk finansal kuruluşlarının kredi notlarındaki olumlu seyri bozabileceğini belirtti.

Analizde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan protestoların lirada baskı yarattığı ve devlet tahvili getirilerinde artışa yol açtığı belirtiliyor. Bankaların önemli ölçüde kısa vadeli dış borç taşıdığına dikkat çeken Fitch, yatırımcı güveninin zedelenmesi ve döviz mevduatlarına yönelimin artması halinde, bankaların refinansman risklerinin yükselebileceğini kaydetti.

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı, enflasyon düzeltmesinde esas alınacak ortalama ticari kredi faiz oranlarını duyurdu. Ocak, Şubat ve Mart ayları için belirlenen oranlar yüzde 58 ile 62 arasında değişiyor.