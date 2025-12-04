Siyasi bürokrata seyyanen zam: Kamu emekçisinin hakkı gasp edildi

Kamuda görev yapan genel müdürler, daire başkanları, kurum başkanları, il müdürleri ile müfettişler ve uzmanların maaşlarına 30 bin TL’ye kadar seyyanen zam yapılmasını öngören düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesi tepki çekti.

KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES), Ankara’da Gelir İdaresi Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında düzenlemenin yalnızca merkez kadroları kapsamasının yapılmasının “eksik ve adaletsiz” olduğunu vurguladı. Açıklamada, yoksulluk sınırının altında ücret alan kamu emekçilerinin durumuna dikkat çekilerek, merkez kadrolara yapılacak mali iyileştirmenin başta gelir ve muhasebe uzmanları olmak üzere il göç uzmanları ve sosyal güvenlik denetmenlerini de kapsaması gerektiği ifade edildi.

Sendika, kamu hizmetlerinin bir bütün olduğunu vurgulayarak aynı görevi yapan, aynı sorumluluğu taşıyan merkez ve taşra personeli arasında ücret uçurumunun derinleştirildiğini belirtti. Sendika, bu durumun hem kurumların iş barışını bozduğunu hem de eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğini vurguladı.

EMEKÇİ YOK SAYILDI

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İktidar tarafından yapılan yasal düzenlemeyle, merkez uzmanlarının ücretlerinde anlamlı iyileştirmeler yapılırken taşra teşkilatlarında fedakârca görev yapan, gelir uzmanı, muhasebe uzmanı, göç idaresi uzmanı, SGK denetmeni vb. bir kez daha mağdur edildi. Yoksulluğun bu kadar derinleştiği bir süreçte, kurumların iş barışını bozacak bu düzenlemeden vazgeçilmesini, kurum özgünlüklerini dikkate alan adil bir ücret politikasının hayata geçirilmesini, görev ve yetki tanımının doğru yapıldığı, özlük haklarının iyileştirildiği bir yasal düzenlemenin daha fazla zaman kaybı yaşanmadan hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bizleri yok sayan bu düzenlemenin bütün kamu emekçileri dahil olmak üzere, taşra uzmanlarının yaşadıkları hak kayıplarını ortadan kaldıracak bir içerikle çıkarılmasını talep ediyoruz."

‘BİZİ YOKSULLAŞTIRANLAR DAHİ GEÇİNEMİYORMUŞ!’

BES'in araştırma merkezi BES-Ar'ın “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarına göre BES TÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 1,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,11 artış gerçekleşti. Sendikanın hesaplamalarına göre ise 2025 yılı 11 ayında emekçilerin enflasyonu yüzde 40,40 oldu. Açıklanan verilere göre kamu emekçilerinin 2025 yılının 11 ayında yaşadıkları gelir kaybı yüzde 31,75 ulaştı.

BES Genel Başkanı Özer Avanaş, "Kamu işvereni ve yandaş sendikalar işbirliğiyle 2026 ve 2027 yıllarında iktidarın enflasyon hedefleri oranında sefalet zammı reva görülürken gece yarısı önergeyle, üst düzey kamu görevlileri ve merkez uzmanlarına yaklaşık olarak 30 bin lira seviyesinde zam yapılmasını kabul etmiyoruz" dedi.

"Piyasalar yangın yeriyken ve bizler her geçen gün daha fazla yoksullaşırken, açıkladığı TÜİK verileriyle bizleri yoksullaştıran TÜİK başkanı, başkan yardımcılar, maliye bürokrasi, çalışma bakanlığı bürokrasisi aldıkları maaşlarla geçinmedikleri için yapılan bu iyileştirmeden, biz kamu emekçileri, kamu emeklileri neden kapsam dışında tutuluyoruz" diyen Avanaş, şöyle konuştu: "TÜİK Başkanı ve yardımcıları aldıkları maaşlarla geçinemezken, TÜİK'te saha çalışması yapan anketörler geçinebiliyorlar mı? Üst düzey kamu maliye, sosyal güvenlik, İş-Kur bürokratları aldıkları ile geçinemezken buralarda çalışan emekçiler geçinebiliyorlar mı? Bunun için yapılan bu düzenlemenin temel ücretlere yansıtılmak ve bütün emekçileri kapsayacak bir içerikte yeniden düzenlenerek yasalaşmasını talep ediyoruz."

TALEPLER YİNE GÖRMEZDEN GELİNDİ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, "Kamudaki eşdeğer meslek sınıflarına farklı gerekçelerle maaş ve özlük iyileştirmeleri verilirken, meslektaşlarımız sürekli olarak dışlanmaktadır" diyerek hükümete taleplerin karşılanması çağrısı yaptı. Koramaz açıklamada, "Meslektaşlarımız kapsam dışı bırakılmış ve taleplerimiz yine görmezden gelinmiştir" diyerek özetle şu ifadelere yer verdi: "Ülkede hayata geçirilen tüm projelerde, yaratılan tüm zenginlikte, geliştirilen tüm teknolojide büyük bir payı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaratıcı emeği ne yazık ki her geçen gün değersizleştirilmektedir. Bu durum, kamu çalışanları arasında iş barışını bozmakta; eşitlik, liyakat ve verimliliği zayıflatmaktadır. Sunulan sınırlı düzenlemeler, kamunun büyük çoğunluğunu oluşturan emekçileri ve emeklileri yok saymaktadır. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının yıllardır sürdürülen yanlış politikalarda ısrar edilerek çözülemeyeceği açıktır. Birlikte mücadele etmezsek ne ortak bir geleceğimiz ne de hak ettiğimiz eşit, özgür, adil bir ülkemiz olacaktır. Taleplerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. İnsan onuruna yakışır bir yaşam istiyoruz!"

AYLIKLAR YERDE SÜRÜNÜYOR

BirGün yazarı ve Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, ayrımcı zamma tepki gösterdi. Çelik, paylaşımında "Üst düzey siyasi memurlara yapılan zam ayrımcılıktır! Emeklilere 16 bin 881 TL'yi reva gören ve bunu 16 bin 900 TL'ye bile yuvarlamayacak kadar gaddar davrananlar şimdi kalkmış üst düzey siyasi bürokratların geçim sıkıntısından dem vuruyor! 4 milyon memur, 16 milyon emekli beklerken 30 bin siyasi memura özel zam yapmak ayrımcılıktır. İnsafsızlıktır. 2023 Temmuz ayında emekli memurlara verdiğiniz sözü halen yerine getirmediniz, ilave ödemeyi emekli memurlara yansıtmadınız. Memur emekli aylıkları yerlerde sürünüyor" ifadelerini kullandı.

SİYASİ BÜROKRATA KIYAK

Yapılacak zamdan yararlanacak kimi meslek grupları şu şekilde:

• TBMM Genel Sekreteri, SGK Başkanı, AFAD Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, TÜİK Başkan, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanları, Büyükelçiler, Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, ÖİB, SGK, AFAD Başkan Yardımcıları, TİKA Başkanı, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, bakanlık il müdürü ve bakanlık bölge müdürü, Defterdar, İl Emniyet Müdürü, İl Müftüsü.

• Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kamu Başdenetçisi, TRT Genel Müdürü, YÖK ve ÖSYM Başkanı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri, ÖSYM başkan Yardımcıları, Merkezde görevli Valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler.

• Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakanın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personel,

• Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında üst düzey yöneticiler.