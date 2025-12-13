Siyasi dava 12,5 yıl sürecek

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve Büyükşehir Belediyesi’nin yöneticileri dahil 105’i tutuklu 407 kişinin olduğu İBB Davası’nda ilk duruşma tarihi belli oldu. 9 Mart 2026’da Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek duruşmanın 4600 günde, yani 12 buçuk yılda bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Yargılama, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisinde bulunan duruşma salonunda yapılacak.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda “bilirkişi davası” olarak bilinen dosyada dün üçüncü kez hâkim karşısına çıktı. “Yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılanan İmamoğlu’nun davası, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Silivri 2 No’lu duruşma salonunda görüldü. Mahkeme, davayı 30 Mart 2026’ya erteledi.

SUÇLULARI ORTAYA ÇIKARIYORUM

Jandarma eşliğinde salona getirilen İmamoğlu, izleyiciler tarafından alkışlarla karşılandı. Duruşmada savunma yapan İmamoğlu, yargı sürecinin siyasal baskı altında yürütüldüğünü belirterek, “Uydurma davalara karşı savunma yapmaya değil, suç işleyenleri ortaya çıkarmaya devam ediyorum” dedi.

İmamoğlu, hâkim değişikliklerine dikkat çekerek, “Bu dosyada da hâkim değişikliğine uğradım. Siz de bu dosyanın hâkimi değilsiniz” ifadelerini kullandı. Yargı süreçlerinin işleyişinin kamuoyunun gözleri önünde olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bu cennet vatanın hafızası güçlüdür” dedi.

Savunmasında ülkede artan tutuklamalara ve toplumsal sorunlara da değinen İmamoğlu, son günlerde gazetecilerin ve öğrencilerin tutuklanmaya devam ettiğini belirterek, “Yokluk, yoksulluk, yanarak ölenler, zehirlenenler içimizi yakıyor. Milletin temel sorunlarını çözemeyen sistem ise anayasal düzene zarar vermeye bilinçli olarak devam ediyor” diye konuştu.

HUKUKU KORUMAK BENİM GÖREVİMDİR

Kendisine yöneltilen suçlamaya da doğrudan yanıt veren İmamoğlu, “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmişim. Ben mi etkilemişim, yoksa istemediği kararları veren hâkimleri bir gecede görevden alan yönetim mi?” dedi. Açıklamalarının bir müdahale değil, hak arama çabası olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Hukukumu korumak benim görevimdir” dedi.

İddia makamını da eleştiren İmamoğlu, “Bu iddia makamı, hâkimlik makamını aldatmaktadır. İddia makamı suç işlemektedir. Akıl dışı senaryoların üretildiği bir dönemden geçiyoruz. Bu, adalet sistemine yönelmiş en büyük tehdittir” dedi.

Savunmasının son bölümünde Silivri vurgusu yapan İmamoğlu, Yassıada benzetmesi yaparak, “64 yıl sonra aynı ayıp tekrar ediliyor. Bu ülkeye ikinci bir Yassıada kuruluyor. Tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz” dedi. “Boynunuza asacağınız kara leke madalyonu hayırlı uğurlu olsun” sözleri salonda dikkat çekti.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Dava, 30 Mart 2026 tarihine ertelendi.