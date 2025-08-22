Siyasi gerilim sürüyor: Hindistan'daki Türk firmalarının zararı katlanıyor!

Hindistan’daki yeni metro ağlarına otomatik biletleme ihalesini kazanan Türk şirketin projesi yerel yönetim tarafından feshedildi. Çözüm bulunamayınca elle biletleme uygulamasına geçildi.

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmanın ardından, Hindistan'da Türkiye'ye yönelik boykot çağrıları hız kesmiyor. Türkiye’nin sessiz kaldığı bu durum, ülkede iş yapan Türk firmalarını milyonlarca dolara varan zarara uğratmış durumda.

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, THY, Çelebi, TRT, Koton, Mavi gibi firmalara yönelik ambargo, yaptırım kararlarına bu kez Türk teknoloji şirketi AsisGuard eklendi.

25 MİLYON DOLARLIK İHALE SESSİZ SEDASIZ FESHEDİLDİ

Türk şirketinin aldığı ülkenin en yeni metro istasyonları Bhopal ve Indore’daki Otomatik Ücret Toplama (AFC) sistemi sözleşmesi sessiz sedasız feshedildi.

2 aydır inceleme altında olan Türk şirketin projesi hayata geçmeyince, Hint makamları arayışa girdi, alternatif için çalışma başlattı. Ancak ihale süreci yapılamayınca, iki istasyonda biletleme manuel yani elle yapılmaya başlandı.

Türk şirketi ihaleyi 25 milyon dolara almıştı. İkinci olan şirketin teklifi ise 30 milyon doların üzerindeydi. AsisGuard, Bhopal'da 199, Indore Metro istasyonlarında ise 227 kapı kurmakla görevlendirilmişti.