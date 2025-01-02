Siyasi gündem araştırması: 3 adaylı 4 farklı cumhurbaşkanlığı seçim senaryosu

Türkiye'de yurttaşların, başta 2025 yılı için belirlenen asgari ücret ve Suriye gündemi olmak üzere önemli gündem maddeleri hakkında yapılan anketlere verdiği yanıtlar göze çarpıyor.

Türkiye Toplum Araştırmaları Enstitüsü, 2 Ocak 2025'te "Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" raporunu yayımladı.

Yayımlanan rapora göre, katılımcılara Suriye'de yaşanan gelişmeler, 2025 yılı asgari ücreti, olası genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimi başta olmak üzere çok sayıda başlıkta sorular soruldu.

Buna göre, katılımcılara sorulan "AKP'nin Suriye politikasını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna yüzde 77,4’ü 'çok başarılı' ve 'başarılı' şeklinde yanıt verdi. MHP seçmenlerinde bu oran yüzde 73,2. CHP ve İYİ Parti seçmenlerinin ise neredeyse 5’te 1’i AKP'nin Suriye politikasını başarılı buluyor. Bütün seçmenlerin yüzde 44,8’i iktidarı bu konuda başarılı bulurken yüzde 44’ü başarısız bulduğunu belirtiyor.

"ASGARİ ÜCRET YETERLİ Mİ" SORUSU

İktidarın Suriye politikasında 'yaygın başarı' algısının ülkenin ekonomik-politik tablosuna dair toplumsal algıya etki etmekte yetersiz kaldığı belirtilen raporda, yurttaşlara, 2025 yılı için yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücretin yeterli olup olmadığı soruldu.

Katılımcıların yüzde 85,4’ü “Hayır, yeterli değil” yanıtını verirken yalnızca yüzde 6,9’u “Evet, yeterli” dedi. AKP seçmenlerinin yüzde 77,9’u, MHP seçmenlerinin yüzde 70,7’si, CHP seçmenlerinin ise yüzde 95,5’i asgari ücret artışını yeterli bulmadığını ifade etti.

"TÜRKİYE NASIL YÖNETİLİYOR?"

Türkiye’nin nasıl yönetildiğini düşündükleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 62,9’u ülkenin “çok kötü” ve “kötü” yönetildiğini ifade ederken iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 37,1’de kalmaktadır. 19-22 Eylül 2024’de aynı soruya katılımcıların yüzde 57,2’si “çok kötü” ve “kötü” yanıtını vermişti. 3 ayda ülkenin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranında 5 puanlık bir artış söz konusu. AKP’lilerin yüzde 28,9’u, MHP’lilerin yüzde 40,7’si ülkenin kötü yönetildiğini düşünüyor.

"Bugün bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar ise kararsızlar dağıtıldığında; katılımcıların yüzde 31,3’ü CHP, yüzde 30,8’i AKP, yüzde 10,9’u MHP, yüzde 8,4’ü DEM Parti, yüzde 4’ü Zafer Partisi, yine yüzde 4’ü İYİ Parti, yüzde 3,4’ü ise Yeniden Refah Partisi yanıtını verdi.

3 ADAYLI SEÇİME ADIM ADIM

Katılımcılara 3 adaylı 4 farklı cumhurbaşkanlığı seçim senaryosu soruldu.

1. Senaryo: Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu

Sonuç: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,2

Mansur Yavaş yüzde 30,3

Ekrem İmamoğlu yüzde 28,3

2. Senaryo: Hakan Fidan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu

Sonuç: Hakan Fidan yüzde 36,3, Mansur Yavaş yüzde 28,9, Ekrem İmamoğlu 26,9

3. Senaryo: Selçuk Bayraktar, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu

Sonuç: Selçuk Bayraktar yüzde 34,3, Mansur Yavaş yüzde 29,5, Ekrem İmamoğlu yüzde 27,8

4. Senaryo: Bilal Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu

Sonuç: Mansur Yavaş yüzde 37,3, Ekrem İmamoğlu yüzde 31,5, Bilal Erdoğan yüzde 16,0

"Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı" sorusuna ise verilen yanıtlar şöyle: