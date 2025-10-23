Siyasi hafıza ve coğrafya ekseninde bir direniş sesi: Soğuk Suyun Kokusu

Şair ve yazar Murat Kahraman, kendi yaşam mücadelesinin izlerini de taşıyan şiir dosyası Soğuk Suyun Kokusu ile okuyucusuyla buluştu. Dersim coğrafyasının acısı, siyasi direnişin çığlığı ve toplumsal hafıza, bu eserde epik bir ağıta dönüşüyor.

1972 Dersim Çemişgezek doğumlu olan Murat Kahraman'ın hayatı, öğrencilik yıllarından Buca Hapishanesi'ndeki siyasi tutukluluğa ve 1996 Ölüm Orucu direnişinin ilk ekibinde yer almasına kadar, yaşadıkları eserinin cümleleri arasında yer alıyor.

Yazar, Halkın Günlüğü ve Devrimci Demokrasi gibi yayınlarda üstlendiği genel yayın yönetmenliği görevlerinden sonra, zorunlu olarak yerleştiği İsviçre'den siyasi hafızayı canlı tutuyor.

Soğuk Suyun Kokusu sadece bireysel duyguları değil, bir halkın “bizi anlayın” çağrısını taşıyor. Şair, "Acının dağlara, nehirlere, kurda, kuşa, en çok da insanın suskunluğuna tane tane anlatılışına" odaklanarak, şiir sanatını bir direniş ve anma aracı olarak kullanıyor.

Kahraman bu eserinde, unutulmuş masallardan ve dağların sessiz çığlıklarından ilham alıyor. Her dizesi, Gökyüzünü Kaybeden Kartal, Çığlık ve Bitmeyen Veda eserlerindeki gibi, derin bir yüzleşmeyi ve bitmeyen bir vedayı fısıldıyor.

Fam Yayınları’ndan çıkan Soğuk Suyun Kokusu’na kitapevlerinden ve internet üzerinden ulaşılabilir.