Siyasi mahpuslara ‘askeri baskın’

HABER MERKEZİ

Çok sayıda hak ihlaliyle gündeme gelen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde mahpusların bulunduğu koğuşlara, 19 Aralık’ta “Hayata Dönüş Operasyonu” adı verilen operasyonun yıl dönümünde baskın düzenlendiği idida edildi.

Askerlerde robokop bulunduğu öne sürüldü. JİNNEWS’in haberine göre; cezaevi idaresinin siyasi mahpusların bulunduğu 2 koğuşun “tadilat” iddiasıyla birleştirmek kararı aldığı öne sürüldü. Siyasi mahpusların bunu kabul etmediği, cezaevi idaresinin ise “Adli mahpuslar çok kalabalık, insaf edin, yaptığınız vicdani değil; 70 kişi kalan koğuşlar var” dediği belirtildi.

Siyasi mahpusların itirazlarına rağmen 19 Aralık sabahı saat 09.00 itibarıyla cezaevi müdürü ve temsilcilerinin koğuşun boşaltılması için hazırlık yapılması gerektiğini mahpuslara bildirdiği öğrenildi. Savcılıktan bu yönde talimat geldiği belirtilerek koğuşun aynı gün acilen boşaltılmasının istendiği öne sürüldü. Saat 11.00 sularında cezaevi müdürü, infaz memurları ve yaklaşık 50 kişilik güvenlik gücünün koğuşa girdiği öğrenildi. Mahpuslar, bu sırada fiziki müdahale ihtimali yaratılarak psikolojik baskı ve gözdağı verildiğini avukatlara aktardı.

“DEVLETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖRECEKSİNİZ”

Siyasi mahpusların direnmesi üzerine cezaevi müdürünün askerleri işaret ederek, “Devletin büyüklüğünü böyle göreceksiniz, hemen çıkın yoksa zorla çıkarırız” dediği öne sürüldü. Avukatlar, 2019’daki açlık grevlerinden bu yana ilk kez bu düzeyde askeri bir güçle müdahale edildiğini, 2016–2019 döneminden sonra benzer bir yaklaşımın ilk kez yeniden hayata geçirildiğini aktardı. Mahpuslar ayrıca, 19 Aralık “Hayata Dönüş Operasyonu”nun yıl dönümünde askeri güçle gerçekleştirilen bu koğuş değişikliğinin, geçmişte yaşananlara bilinçli bir gönderme taşıdığına dikkat çekti.