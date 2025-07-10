Siyasi nüfuz yoksa karartma var

İktidara yönelik eleştirel yayınlar yapan televizyon kanallarına yönelik, “İktidarın sopası gibi” hareket ettiği gerekçesiyle eleştirilen RTÜK, Sözcü Televizyonu’na yönelik karar ile basın özgürlüğüne büyük darbe vurdu.

Sözcü TV, İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı süreçteki yayınları nedeniyle, “10 günlük karartma” kararı ile karşı karşıya kaldı.

Televizyon, 9 Temmuz 2024 tarihinde saat 00.00 itibarıyla karartıldı. Karartmaya saniyeler kalan kanalın ekran yüzleri, reji ekibi ve yöneticilerini ekrana alan kanal, siyah beyaz yayın yaptı.

Bugünün BirGün'ü

RTÜK’ün, “Basın özgürlüğüne büyük darbe” olarak nitelendirilen kararının ardından gözler, 2025’in ilk yarısında Üst Kurul’dan çıkan kararlara çevrildi. Ocak-Haziran 2025 döneminde, ulusal nitelikteki kanallara yönelik Üst Kurul’da alınan 46 yaptırım kararından 42’sinin, eleştirel yayınlar yapan kanallara yönelik olduğu belirtildi. RTÜK'ün CHP’li üyesi Tuncay Keser de 27 Haziran’da BirGün’e yaptığı açıklamada, TRT Haber ve A Haber ile ilgili Üst Kurul’a defalarca başvurduğunu ancak başvurularının gündeme alınmadığını kaydetti.

SİYASİ BASKI

RTÜK üzerindeki siyasi baskının boyutunu ortaya koyan bir diğer veri ise Kurul’un 2023 yılı faaliyet raporu oldu.

BirGün’ün mercek tuttuğu raporun, “Tehditler” bölümünde, siyasi baskının itirafı niteliğindeki şu ifadelere yer verildi:

• Yayıncılık sektöründeki teknolojik gelişmelere yönelik düzenlemelerin geç yapılması veya yapılamaması.

• Yakınsamaya bağlı olarak içerik denetiminin zorlaşması ve misyon çatışmaları.

• Yayıncı kuruluşların siyasal ve ekonomik nüfuzlarını çıkar amaçlı kullanma eğilimleri.