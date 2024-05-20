Siyasi parti liderlerinden İran'a başsağlığı mesajları

Türkiye'nin siyasi parti liderleri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatlarını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Siyasi parti liderleri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan’ın da aralarında 9 kişinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'a başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın taziye mesajları şöyle:

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, taziye mesajında, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinde yer alan Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan’ın bir helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybetmiş olduklarını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İran halkına bu acı kayıplardan dolayı başsağlığı diler, vefat edenlere Allah’tan rahmet dilerim. Yeni bir Cumhurbaşkanı’nın seçimi sürecinin suhuletle ve İran halkının yüksek katılımıyla gerçekleşmesini umarım. Bu kayıpların İran ve bölgemiz açısından yeni krizlere ve fırsatçı arayışlara yol açmaması en samimi dileğimdir" ifadelerini kullandı.

"İRAN HALKININ HUZURU İÇİN ÇABA VERDİ"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından, "Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah’tan rahmet diliyorum. Başta İran İslam Cumhuriyeti’nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi’nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız" sözlerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından "Geçirdikleri helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sn. İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Sn. Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyete Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve tüm İran halkına taziyelerimi iletiyorum" paylaşımında bulundu.

"DERİN BİR ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİM"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu X hesabından, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyete ait helikopterin Azerbaycan dönüşü sert bir iniş yaparak kaza kırıma uğraması sonucunda vefat haberlerini derin bir üzüntü ile öğrendim. Kaza sonucu hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, dost ülke İran Devletine ve halkına başsağlığı diliyorum" paylaşımını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de taziye mesajında, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın yaşamlarını yitirmiş olması nedeniyle komşumuz İran'a ve İran halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilere Allah’tan rahmet diliyorum. İran halkına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İran Cumhurbaşkanı Sn. İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin enkazına ulaşıldığını; Sn. Reisi ile Dışişleri Bakanı Sn. Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilerin vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Sn. İbrahim Reisi'ye ve beraberindeki heyete Allah'tan rahmet ve mağfiret, dost ve kardeş ülke İran yönetimi ve halkına sabır ve başsağlığı diliyor; acılarını en derin şekilde paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Yaşanan elim bir helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve diğer uçuş görevlilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İran halkına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.