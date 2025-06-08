Siyasi parti liderlerinden Özgür Özel’e geçmiş olsun telefonu

Siyasi parti liderleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Hatimoğulları ve Bakırhan, Özgür Özel ile telefonda görüştü.

Eş Genel Başkanlar, Zeyrek'in bir an önce sağlığına kavuşması için acil şifalar diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in sağlık durumu hakkında bilgi aldığını bildirdi.

Açıklamasında Zeyrek'e geçmiş olsun temennisinde bulunan Dervişoğlu, "Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşarak Manisalı hemşehrilerimize hizmet etmeye devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Özel’i arayarak Zeyrek’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.