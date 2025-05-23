Siyasi parti ziyaretleri sürüyor: DEM Parti, Gelecek Partisi ile bugün görüşecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), PKK'nin fesih ve silah bırakma kararı sonrası siyasi parti temaslarını sürdürüyor.

Siyasi partileri ziyaret eden DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak.

DEM Parti, bugün saat 16:00'da Gelecek Partisi'ne ziyarette bulunacak. Görüşme basına kapalı gerçekleşecek.

DEM Parti ilk ziyareti 19 Mayıs'ta DEVA Partisi'ne, ardından ise Saadet Partisi'ne gerçekleştirmişti.

Bu ziyaretlerin ardından DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Bu ziyaretlerde, Türkiye’nin demokratik geleceğini ilgilendiren önemli başlıklar ele alınmıştır. Görüşmelerde, Sayın Abdullah Öcalan’la gerçekleştirilen son temas ve PKK’nin 12 Mayıs 2025’teki 12. Kongresinde alınan kararlar ayrıntılı biçimde değerlendirilmiş; bu çerçevede siyasi partiler ile TBMM’nin üstlenmesi gereken sorumluluklar kapsamlı biçimde tartışılmıştır" denilmişti.

CHP VE YENİDEN REFAH ZİYARETİ 20 MAYIS'TA YAPILDI

DEM Parti, 20 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etmişti.

CHP ile 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından ortak bir açıklama yapılmazken Özel, yeni sürece ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetmişti.

Ardından Yeniden Refah Partisi ile görüşen DEM Parti, ziyaretler sonrası yazılı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"TBMM ÇATISI ALTINDA BARIŞ VE ÇÖZÜM İÇİN ATILACAK ADIMLAR ELE ALINDI"

"Güncel sorunlara dair fikir alışverişinde bulunulan görüşmeler oldukça verimli geçti. Her iki ziyarette de Türkiye’nin demokratik geleceği, Sayın Abdullah Öcalan ile parti heyetimizin gerçekleştirdiği son görüşme ve PKK’nin 12 Mayıs’ta ilan edilen kongre kararları değerlendirildi. Ayrıca, siyasi partiler arası diyaloğun güçlendirilmesi ve TBMM çatısı altında barış ve çözüm için atılacak adımlar ele alındı. Bu çerçevede TBMM’de tam yetkili bir komisyonun kurulmasının ve siyasi partilerin bu sürece etkin katılımını sağlayacak bir yöntemin esas alınmasının önemli olduğu paylaşıldı. Siyasi istişarelerimiz, 23 Mayıs 2025 Cuma günü Gelecek Partisi ziyaretiyle devam edecek. Demokratik uzlaşı ekseninde, tüm siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdürmeyi planlamaktayız."

Heyet ayrıca AKP ve MHP ile de görüşecek.

İMRALI'YA ZİYARET GERÇEKLEŞMİŞTİ

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, PKK'nin fesih kararı sonrası ilk 18 Mayıs'ta İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

DEM Parti görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve Öcalan'ın mesajını aktarmıştı. Öcalan, şunları söylemişti: